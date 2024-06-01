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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Синоптики озвучили прогноз погоды на июнь в Тюмени

Без жары и с дождями: синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета в Тюмени

1 июня 2024, 12:04
Фото: 1MI

Синоптики озвучили прогноз погоды на июнь в Тюмени

По прогнозам метеолорологов, в течение июня 30-градусной жары тюменцам ждать не стоит. Среднесуточная температура воздуха в областной столице составит +18…+21.

Первая декада месяца ожидается богатой на осадки — дожди будут идти практически каждый день. 5 и 6 июня станут самыми жаркими днями июня — воздух в эти дни прогреется до +25…+27.

В течение второй декады днем столбики термометров в Тюмени не будут подниматься выше +19…+22, в ночные часы температура воздуха составит +10…+13. Осадки в этот период будут несущественными — ливни ожидаются только 19 и 20 июня.

В течение третьей декады первого месяца лета солнечные дни будут чередоваться с дождливыми. Средняя температура воздуха в дневные часы составит +20…+21, в темное время суток +13…+14.

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