Без жары и с дождями: синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета в Тюмени

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Первая декада месяца ожидается богатой на осадки — дожди будут идти практически каждый день. 5 и 6 июня станут самыми жаркими днями июня — воздух в эти дни прогреется до +25…+27.
В течение второй декады днем столбики термометров в Тюмени не будут подниматься выше +19…+22, в ночные часы температура воздуха составит +10…+13. Осадки в этот период будут несущественными — ливни ожидаются только 19 и 20 июня.
В течение третьей декады первого месяца лета солнечные дни будут чередоваться с дождливыми. Средняя температура воздуха в дневные часы составит +20…+21, в темное время суток +13…+14.