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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Губернатор Моор прокомментировал слухи о слиянии Тюменской области, Югры и Ямала

Моор рассказал об объединении Тюменской области, Ямала и Югры

1 июня 2024, 11:08
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор прокомментировал слухи о слиянии Тюменской области, Югры и Ямала

Губернатор Тюменской области Александр Моор развеял слухи и домыслы о слиянии Тюменской области, Ямала и Югры. Глава региона сообщил журналистам, что Тюменская область — уникальный сложнопостроенный субъект, в который входят ХМАО и ЯНАО.

Отношения между тюменским регионом и автономными округами урегулированы договором от 2004 года. В целях реализации данного договора на протяжении 20 лет действует программа «Сотрудничество».

«За два десятка лет договор и сама программа показали свою эффективность. В 2023 году договор был продлен до 2035 года. Согласно документу три региона объединяют свои ресурсы и определенным образом распределяют полномочия, чтобы достигать синергетического эффекта. программа „Сотрудничество“ — гибкий документ, который позволяет реагировать на вызовы времени и принимать решения, исходя из потребностей регионов», — сообщил губернатор Моор.

И добавил, что не сомневается в том, что назначенный на должность врио губернатора Югры Руслан Кухарук прекрасно понимает систему взаимоотношений трех регионов и поддержит в будущем данное историческое сотрудничество.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской городской Думы сегодня на внеочередном заседании приняли решении о досрочном прекращении полномочий Руслана Кухарука и объявили о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации города. Нового мэра города выберут в 27 июня.

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