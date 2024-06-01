Моор рассказал об объединении Тюменской области, Ямала и Югры

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Отношения между тюменским регионом и автономными округами урегулированы договором от 2004 года. В целях реализации данного договора на протяжении 20 лет действует программа «Сотрудничество».
«За два десятка лет договор и сама программа показали свою эффективность. В 2023 году договор был продлен до 2035 года. Согласно документу три региона объединяют свои ресурсы и определенным образом распределяют полномочия, чтобы достигать синергетического эффекта. программа „Сотрудничество“ — гибкий документ, который позволяет реагировать на вызовы времени и принимать решения, исходя из потребностей регионов», — сообщил губернатор Моор.
И добавил, что не сомневается в том, что назначенный на должность врио губернатора Югры Руслан Кухарук прекрасно понимает систему взаимоотношений трех регионов и поддержит в будущем данное историческое сотрудничество.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской городской Думы сегодня на внеочередном заседании приняли решении о досрочном прекращении полномочий Руслана Кухарука и объявили о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации города. Нового мэра города выберут в 27 июня.