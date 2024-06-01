Самые шумные места в Тюмени назвали в Роспотребнадзоре

Отметим, согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области», в регионе запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 по выходным и праздникам, с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 13:00 до 15:00 в будние и выходные (праздничные) дни. Штрафы за нарушение закона составляют от 1 тысяч до 5 тысяч рублей для физических лиц.