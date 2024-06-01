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Тюменский Роспотребнадзор назвал самые шумные места в городе

Самые шумные места в Тюмени назвали в Роспотребнадзоре

1 июня 2024, 11:51
Фото: 1MI

Тюменский Роспотребнадзор назвал самые шумные места в городе

Тюменский Роспотребнадзор озвучил список самых шумных мест в городе. В перечень самых шумных вошли дома по 15 адресам. Максимальное превышение уровня звука было зарегистрировано по улице Николая Чаплина, 113 — ПДУ там превышен в 1,3 раза.

Также в числе наиболее шумных дома по улицам Мельникайте, 100, Механическая, 44, Малыгина, 49, Червишевский тракт, 94, 50 лет Октября, 32а и др.

Фото: Роспотребнадзор
«В 2023 году было зарегистрировано 550 обращений, связанных с неблагоприятным воздействием шума, что составляет 81,4% от всех обращений в области санитарно-эпидемиологического обеспечения. По результатам рассмотрения обращений выдано 94 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Основная доля жалоб приходится на шум в сфере ЖКХ (шум от инженерного оборудования многоквартирных домов), на предприятия общественного питания и торговли, размещенных в жилых домах», — сообщили в ведомстве.

Отметим, согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области», в регионе запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 по выходным и праздникам, с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 13:00 до 15:00 в будние и выходные (праздничные) дни. Штрафы за нарушение закона составляют от 1 тысяч до 5 тысяч рублей для физических лиц.

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