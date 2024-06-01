У самолета Самара — Тюмень возникла проблема из-за ВСУ

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как передает тг-канал AVIAINCIDENT, после буксировки для запуска, экипаж воздушного ссудана доложил диспетчеру руления о проблеме с ВСУ и задержке для решения проблемы. В итоге борт вылетел из аэропорта на 18 минут позже. В «Рощино» самолет приземлился с опозданием на 49 минут — в 16:59 (по расписанию в 16:10).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 мая совершил экстренную посадку самолет, летевший по маршруту Уфа — Новый Уренгой. Причиной посадки стал отказ автопилота.