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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:36

У летевшего из Самары в Тюмень самолета возникла техническая проблема

У самолета Самара — Тюмень возникла проблема из-за ВСУ

1 июня 2024, 10:33
Фото: 1MI

У летевшего из Самары в Тюмень самолета возникла техническая проблема

Почти на час был задержан накануне вылет самолета из Самары в Тюмень из-за проблем с с вспомогательной силовой установкой судна.

Как передает тг-канал AVIAINCIDENT, после буксировки для запуска, экипаж воздушного ссудана доложил диспетчеру руления о проблеме с ВСУ и задержке для решения проблемы. В итоге борт вылетел из аэропорта на 18 минут позже. В «Рощино» самолет приземлился с опозданием на 49 минут — в 16:59 (по расписанию в 16:10).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 мая совершил экстренную посадку самолет, летевший по маршруту Уфа — Новый Уренгой. Причиной посадки стал отказ автопилота.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Задержка рейса#Самолет#Рощино#Рощино аэропорт
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