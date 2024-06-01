Больше не мэр: тюменские депутаты прекратили полномочия главы города Кухарука

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Данное решение поддержали все 30 присутствующих на внеочередном заседании народных избранников. Также депутаты гордумы и губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарили Руслана Кухарука за работу, пожелали на новом посту успехов и достижений и вручили почетную грамоту за достижения на посту мэра города.
«Уверен, что вы, Руслан Николаевич, обладаете всеми качествами грамотного управленца. Уверен, что вы продолжите все начатые проектные программы в Югре и с учетом Вашего опыта привнесете что-то новое, а также сохраните программы по сотрудничеству с Тюменской областью», — сообщил губернатор Моор.
«Убежден, что вы подготовлены к новой должности. Наш президент знает, кого и куда назначать. Я думаю, что вы накопили ту мудрость, которая позволит стратегически разобраться в необходимых вещах. Вы — большой человек Большой земли из большой семьи. И вы никуда не уходите из этой семьи — у вас все получится. Убежден, что через три месяца жители Югры попросят окружных депутатов проголосовать за вашу кандидатуру на пост губернатора. Но не вздумай забывать Тюмень», — отметил председатель постоянной комиссии по городскому общественному управлению Степан Киричук.
Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук был назначен на должность врио губернатора ХМАО-Югры 30 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.