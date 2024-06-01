Больше не мэр: тюменские депутаты прекратили полномочия главы города Кухарука

Данное решение поддержали все 30 присутствующих на внеочередном заседании народных избранников. Также депутаты гордумы и губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарили Руслана Кухарука за работу, пожелали на новом посту успехов и достижений и вручили почетную грамоту за достижения на посту мэра города.