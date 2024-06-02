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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В тюменской деревне Дударева огонь охватил несколько домов

Горит целая улица. Страшные видеокадры пожара в тюменской деревне Дударева

2 июня 2024, 11:25
Фото: МЧС

В тюменской деревне Дударева огонь охватил несколько домов

Серьезный пожар бушует в тюменской деревне Дударева — там горят несколько домов на одной улице. Огонь охватил, минимум, три строения.

По сообщениям очевидцев, пожар начался в одной хозпостроек. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома.

На месте ЧП работают сотрудники пожарной службы, МЧС. В тушении пожара задействованы 9 единиц техники и 30 человек личного состава от главного управления МЧС России по Тюменской области. Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

О пострадавших и погибших не сообщается.

Добавлено в 17:22: пожар локализован.

Видео: ВК Тюменская Слобода

Отметим, за последние сутки в Тюмени произошло два ландшафтных пожара, сгорела постройка на улице Радистов. По информации департамента лесного комплекса, 2 июня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — II класс (низкая степень).

3 июня в Тюменской авиазоне прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Ишимской — III класс (средняя степень), в Тобольской и Уватской авиазонах — II класс (низкая степень).

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