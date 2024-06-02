Горит целая улица. Страшные видеокадры пожара в тюменской деревне Дударева

Отметим, за последние сутки в Тюмени произошло два ландшафтных пожара, сгорела постройка на улице Радистов. По информации департамента лесного комплекса, 2 июня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской — II класс (низкая степень).