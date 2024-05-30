Свободное кресло! Кто, как и когда будет выберет нового мэра Тюмени?

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Петр Вагин исполняет обязанности главы города, так как это установлено уставом, в соответствии с которым, при отъезде Кухарука, ответственность временно ложится на него. А человека, который будет временно нести полномочия главы города на период до проведения выборов выберут депутаты городской думы завтра, 31 мая, об этом сообщили «Нашему городу» в городской администрации.
«После того, как будет назначен временно исполняющие полномочия, дума объявит конкурс и начнется подготовка к выбором и все далее по регламенту», — объяснили в мэрии.
Подать заявку на должность главы города могут подать люди, соответствующие условиям конкурса и требованиям, которые также определяет гордума. Для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы города Тюмени Тюменской городской Думе представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Согласно ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и законом субъекта Российской Федерации, регулирующим вопросы прохождения муниципальной службы» кандидат должен быть не моложе 21 года. Также по условиям конкурса, кандидатура гражданина на должность Главы города Тюмени может быть
выдвинута:
Гражданин имеет право участвовать в конкурсе, если он соответствует требованиям:
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается представительным органом муниципального образования. Далее кандидаты, прошедшие конкурс будут представлены тюменским депутатам, которые уже изберут нового главы города на заседании.
Отметим, что Руслан Кухарук сменил Александра Моора на посту главы города после того, как был назначен временно исполняющим его обязанности, а потому человек, получившие это звание сейчас с высокой доле вероятности сменит на посту самого Кухарука. Однако, как сообщили «Нашему городу» в администрации Тюмени, человека, который займет должность временно исполняющего обязанности назначат депутаты городской думы. Дата проведения голосования пока неизвестна.
Сейчас эксперты выделяют трех основных кандидатов на место главы города, в их число входит заместитель главы Петр Вагин, глава Тобольска Максим Афанасьев, и председатель городской Думы Светлана Иванова.
Политолог Максим Дерябин отмечает, что кандидатура Вагина была бы более закономерной, однако, судя по слухам в политтусовке высока вероятность назначения и Афанасьева.
«Иванова тоже сильный кандидат, но она уже глава местной думы, а значит уже выше главы городской администрации. Учитывая, что Вагин — бывший силовик и занимается безопасностью и потребительским рынком, кандидатура Афанасьева выглядит увереннее», — рассуждает политолог.
Однако окончательно решение стоит за депутатами городской думы. Также неизвестно, когда пройдет заседание по избранию нового руководителя городской администрации.
Ранее «Наш город» подводил итоги работы Руслана Кухарука в Тюмени. Эксперты назвали 6 лет его работы интересными, но спорными по некоторым вопросам.