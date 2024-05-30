Свободное кресло! Кто, как и когда будет выберет нового мэра Тюмени?

Отметим, что Руслан Кухарук сменил Александра Моора на посту главы города после того, как был назначен временно исполняющим его обязанности, а потому человек, получившие это звание сейчас с высокой доле вероятности сменит на посту самого Кухарука. Однако, как сообщили «Нашему городу» в администрации Тюмени, человека, который займет должность временно исполняющего обязанности назначат депутаты городской думы. Дата проведения голосования пока неизвестна.