Загорелась усадьба: в трех километрах от Тюмени произошел ландшафтный пожар

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Огонь угрожал жилым строениям. Тушить огонь сотрудникам МЧС помогали местные жители. В настоящее время ландшафтный пожар локализован — тлеет трава, в связи с чем сохраняется задымленность.
Фотографиями клубов дыма, поднимающихся вверх, тюменцы делятся в социальных сетях. По предварительным данным, пожар начался в одной из усадеб, после чего огонь ветром перекинуло на сухостой.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью сотрудники МЧС более 12 часов боролись с ландшафтным пожаром в районе садовых обществ «Факел» и «Подорожник». Площадь возгорания превысила 50 гектаров.