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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Ландшафтный пожар подобрался к тюменскому микрорайону Труфаново

Загорелась усадьба: в трех километрах от Тюмени произошел ландшафтный пожар

2 июня 2024, 11:04
Фото: ЧС Тюмень

Ландшафтный пожар подобрался к тюменскому микрорайону Труфаново

Очередной ландшафтный пожар произошел сегодня в Тюмени. В микрорайоне Труфаново, что расположен в трех километрах от города, загорелась сухая растительность и подлесок.

Огонь угрожал жилым строениям. Тушить огонь сотрудникам МЧС помогали местные жители. В настоящее время ландшафтный пожар локализован — тлеет трава, в связи с чем сохраняется задымленность.

Видео: ЧС Тюмень

Фотографиями клубов дыма, поднимающихся вверх, тюменцы делятся в социальных сетях. По предварительным данным, пожар начался в одной из усадеб, после чего огонь ветром перекинуло на сухостой.

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