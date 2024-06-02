Стали меньше платить: в Тюменской области упал заработок у работников нескольких сфер

Однако у некоторых специалистов, напротив, зарплаты за последний год сократились. В частности, меньше стали платить работникам сферы производства текстильных изделий — их заработок сократился с 28,9 тысяч рублей в 2022 году до 24,7 тысячи рублей в 2023 году. Также стали меньше зарплаты в отрасли обработки древесины и производстве изделий из нее на 1 тысячу рублей — 50,8 тысячи, полиграфии (с 47,4 тысячи до 44,5 тысячи рублей), госфондов и страхования (с 99,6 тысячи до 96,7 тысячи рублей).