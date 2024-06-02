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Номинальная зарплата в Тюменской области увеличилась до 105 тысяч рублей

Стали меньше платить: в Тюменской области упал заработок у работников нескольких сфер

2 июня 2024, 10:42
Фото: 1MI

Номинальная зарплата в Тюменской области увеличилась до 105 тысяч рублей

В целом среднемесячная номинальная заработная плата в Тюменской области за последний год увеличилась почти на 10,5% и повысилась со 94,5 тысячи до 105,9 тысячи рублей. Такие данные предоставили аналитики audit-it на основе официальных данных Росстата.

Согласно статистике, в регионе самые высокие зарплаты в 2023 году получали специалисты сферы добычи нефти и газа (188,3 тысячи рублей), профессиональной и технической деятельности (180 тысяч рублей), сферы производства кокса и нефтепродуктов (более 155 тысяч рублей), научных исследований и разработок, консультирование по вопросам управления (более 150 тысяч рублей).

Однако у некоторых специалистов, напротив, зарплаты за последний год сократились. В частности, меньше стали платить работникам сферы производства текстильных изделий — их заработок сократился с 28,9 тысяч рублей в 2022 году до 24,7 тысячи рублей в 2023 году. Также стали меньше зарплаты в отрасли обработки древесины и производстве изделий из нее на 1 тысячу рублей — 50,8 тысячи, полиграфии (с 47,4 тысячи до 44,5 тысячи рублей), госфондов и страхования (с 99,6 тысячи до 96,7 тысячи рублей).

Наибольшие потери понесли компании, занятые в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — заработная плата сотрудников была сокращена со 109,3 тысячи до 84,9 тысячи рублей.

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