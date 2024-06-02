Стали меньше платить: в Тюменской области упал заработок у работников нескольких сфер

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Согласно статистике, в регионе самые высокие зарплаты в 2023 году получали специалисты сферы добычи нефти и газа (188,3 тысячи рублей), профессиональной и технической деятельности (180 тысяч рублей), сферы производства кокса и нефтепродуктов (более 155 тысяч рублей), научных исследований и разработок, консультирование по вопросам управления (более 150 тысяч рублей).
Однако у некоторых специалистов, напротив, зарплаты за последний год сократились. В частности, меньше стали платить работникам сферы производства текстильных изделий — их заработок сократился с 28,9 тысяч рублей в 2022 году до 24,7 тысячи рублей в 2023 году. Также стали меньше зарплаты в отрасли обработки древесины и производстве изделий из нее на 1 тысячу рублей — 50,8 тысячи, полиграфии (с 47,4 тысячи до 44,5 тысячи рублей), госфондов и страхования (с 99,6 тысячи до 96,7 тысячи рублей).
Наибольшие потери понесли компании, занятые в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — заработная плата сотрудников была сокращена со 109,3 тысячи до 84,9 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год предлагаемый заработок инженерам увеличился на 54% и достиг 108 тысяч рублей.