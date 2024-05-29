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В тюменской многоэтажке вспыхнул очаг заражения корью

В тюменской многоэтажке вспыхнул очаг заражения корью

29 мая 2024, 08:09
Фото: 1MI
В одной из тюменских многоэтажек обнаружили очаг заражения корью. Жителей дома срочно призывают привиться от опасной инфекции.

О зарегистрированном очаге заражения сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Обнаружили специалисты пока только одного больного в доме ул. Ветеранов труда, 9А, корп. 2.

Чтобы не допустить распространения инфекции — врачи просят всех жителей поставить вакцину от кори. Сообщения о необходимости вакцинации уже появились в чате жильцов дома.

Врачи также отметили, что корь — это не детское заболевание и заразиться им можно в любом возрасте, передается оно воздушно-капельным путем. Чем старше заболевший — тем тяжелее болезнь протекает.

Ранее сообщалось о других случаях регистрации кори в Тюмени. Выявляют ее у разных возрастов.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Инфекция#Новости тюмени#Корь#Инфекции
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