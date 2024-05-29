В тюменской многоэтажке вспыхнул очаг заражения корью

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
О зарегистрированном очаге заражения сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Обнаружили специалисты пока только одного больного в доме ул. Ветеранов труда, 9А, корп. 2.
Чтобы не допустить распространения инфекции — врачи просят всех жителей поставить вакцину от кори. Сообщения о необходимости вакцинации уже появились в чате жильцов дома.
Врачи также отметили, что корь — это не детское заболевание и заразиться им можно в любом возрасте, передается оно воздушно-капельным путем. Чем старше заболевший — тем тяжелее болезнь протекает.
Ранее сообщалось о других случаях регистрации кори в Тюмени. Выявляют ее у разных возрастов.