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Случаи кори выявлены в Тюменской слободе

Новые случаи кори выявлены в Тюмени. Горожан просят срочно привиться

30 марта 2024, 11:19
Фото: 1MI

Случаи кори выявлены в Тюменской слободе

В Тюмени выявлены новые случаи заражения корью — в Тюменской слободе. По словам местных жителей, по квартирам тюменцев ходили доктора, а на подъезде одного из домов по улице Александра Протозанова появилось объявление о выявленном случае кори.
«Уважаемые жильцы дома по адресу Александра Протозанова, 10, в доме выявлен случай заболевания корью. Просим предоставить доступ медицинским работникам ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ в квартиры для проведения осмотра, предоставить сведения о вакцинации — сертификаты профилактических прививок, личные медкарты (при наличии)», — указано в объявлении.

Также отмечено, что всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имевшим сведений о вакцинации против кори, необходимо привиться, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году только за январь было выявлено 29 случаев заболевания корью — 28 в Тобольске и 1 в Тюмени. В числе заболевших было 10 детей.

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