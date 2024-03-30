Новые случаи кори выявлены в Тюмени. Горожан просят срочно привиться

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
«Уважаемые жильцы дома по адресу Александра Протозанова, 10, в доме выявлен случай заболевания корью. Просим предоставить доступ медицинским работникам ГАУЗ ТО „Городская поликлиника №5“ в квартиры для проведения осмотра, предоставить сведения о вакцинации — сертификаты профилактических прививок, личные медкарты (при наличии)», — указано в объявлении.
Также отмечено, что всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имевшим сведений о вакцинации против кори, необходимо привиться, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году только за январь было выявлено 29 случаев заболевания корью — 28 в Тобольске и 1 в Тюмени. В числе заболевших было 10 детей.