Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслан Кухарука?

Однако не все в карьере Кухарука шло гладко. Еще на посту руководителя департамента имущественных отношений, он занимался расселением аварийного жилья, но успех программы считается спорным, так как он вызывал вопросы у прокуратуры — в городе отмечался дефицит маневренного фонда, а некоторым приходилось писать жалобы аж в Генпрокуратуру. К тому же, в 2022 году силовики подчеркнули, что жилье, признанное аварийным в 2017 году, как раз в период работы Кухарука в горадминистрации, до сих пор не попало в программу по расселению граждан и люди живут в аварийных домах уже около 5 лет.