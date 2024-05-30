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Эксперты оценили итоги работы Руслана Кухарука на посту главы Тюмени.

Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслан Кухарука?

30 мая 2024, 10:00
Фото: 1MI
Эксперты оценили итоги работы Руслана Кухарука на посту главы Тюмени.

Эксперты оценили итоги работы Руслана Кухарука на посту главы Тюмени

Занимавший должность главы городской администрации Руслан Кухарук назначен на должность губернатора ХМАО. В кресле главы Тюмени политик провел 6 лет и в прошлом году был единогласно переизбран депутатами. Была ли его работа эффективной? Слово экспертам.

Карьерный лифт Руслана Кухарука: только вверх

Руслану Кухаруку сейчас 43 года. За это время он успел окончить ТюмГУ по специальности «Юриспруденция» и устроиться в администрацию Тюменского района, где он проработал меньше года. Ведь в позже он перешел на работу в департамент имущественных отношений Тюменской области. Там он сначала был ведущим специалистом, а позже числился руководителем двух отделов.

К 2016 году Кухарук перешел работать в администрацию Тюмени, сначала его назначили главой департамента земельных отношений, а позже он вошел в число заместителей главы города, которым в то время был нынешний губернатор региона Александр Моор. Уже в 2018 году его назначили врио Моора и прочили ему судьбу будущего главы Тюмени. Так и случилось в том же 2018 году.

Регулярные выезды в столицу на мероприятия федерального уровня, позволили Кухаруку стать также и президентом Союза российских городов. В 2023 году его снова избрали на пост главы города Тюмени, а также назначен сопредседателем Высшего Совета ВАРМСУ.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

И теперь Руслан Кухарук сменит Наталью Комарову на должности губернатора ХМАО. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин. Известно, что экс-губернатор ушла в отставку раньше срока по собственному желанию. Сейчас Комаровой уже 69 лет.

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Успех работе с бизнесом и проблемы аварийного жилья

Оценивая итоги работы Руслана Кухарука, политолог Максим Дерябин отмечает три его главных достижения:

  • Высокие темпы строительства в городе;
  • Развитие инфраструктуры;
  • Реализация программы комплексного развития территорий.

Дерябин уверен, что налаживание взаимодействия с представителями бизнеса помогли ему в реализации намеченных целей.

«Он наладил уникальный формат взаимодействия в этой области. Бизнес теперь помогает городу в строительстве и благоустройстве, тогда как в некоторых городах эти два субъекта друг с другом часто конфликтуют», — отмечает политолог.

Однако не все в карьере Кухарука шло гладко. Еще на посту руководителя департамента имущественных отношений, он занимался расселением аварийного жилья, но успех программы считается спорным, так как он вызывал вопросы у прокуратуры — в городе отмечался дефицит маневренного фонда, а некоторым приходилось писать жалобы аж в Генпрокуратуру. К тому же, в 2022 году силовики подчеркнули, что жилье, признанное аварийным в 2017 году, как раз в период работы Кухарука в горадминистрации, до сих пор не попало в программу по расселению граждан и люди живут в аварийных домах уже около 5 лет.

Общественник Алексей Савоськин также отмечает, что при Кухаруке в Тюмени продолжалась уплотнительная застройка, а развитие города в архитектурном плане оставляло желать лучшего.

«Кухарук — политик, а не хозяйственник. В этом его проблема. В кресле губернатора он будет смотреть органичнее, Тюмень, после своего ухода, он оставляет новому руководителю в плачевном состоянии, посмотрите, районы около Московского и Червишевского трактов — это ужас, как и организация дорожного движения», — считает Савоськин.

Политологи также отмечают, что Кухарук в работе характеризовался, как человек достаточно гибкий, склонный прислушиваться к мнению коллег. К тому же ему не удалось затмить своей работой предшествующих глав города, а потому итог работу Руслана Кухарука оценивают в границах среднего показателя.

«Он занимался преимущественно продвижением себя, как политика, это было достаточно очевидно, хотя с КРТ и другими значимыми проектами он справлялся. Сложно сказать, изменится ли его отношение при работе на должности губернатора ХМАО, однако его ярый интерес к политической жизни страны пойдет на пользу, да и других подходящих кандидатов на это место особо не было», — считает политолог Дерябин.
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Руслана Кухарука характеризуют, как человека достаточно гибкого, ориентирующегося на мнение коллег.Руслана Кухарука характеризуют, как человека достаточно гибкого, ориентирующегося на мнение коллег.
Руслана Кухарука характеризуют, как человека достаточно гибкого, ориентирующегося на мнение коллег.
Фото: 1MI

Семья и быт Руслана Кухарука

Известно, что Руслан Кухарук женат и воспитывает двоих детей. В Тюмени политик активно участвовал в спортивных мероприятиях, известно, что он увлекается плаванием. Также в различных интервью Кухарук говорил, что его любимое блюдо — борщ и для него особую важность имеют семейные ценности, впрочем, как и для любого политика.

В межличностных отношениях он отличался стабильностью и особым уважением к товарищам и коллегам, знакомые характеризуют Кухарука, как душу компании и очень позитивного человека. Руслан Николаевич поддерживал теплые отношения с журналистами, в частности с газетой «Тюменский курьер».

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