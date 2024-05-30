Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслан Кухарука?

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Руслану Кухаруку сейчас 43 года. За это время он успел окончить ТюмГУ по специальности «Юриспруденция» и устроиться в администрацию Тюменского района, где он проработал меньше года. Ведь в позже он перешел на работу в департамент имущественных отношений Тюменской области. Там он сначала был ведущим специалистом, а позже числился руководителем двух отделов.
К 2016 году Кухарук перешел работать в администрацию Тюмени, сначала его назначили главой департамента земельных отношений, а позже он вошел в число заместителей главы города, которым в то время был нынешний губернатор региона Александр Моор. Уже в 2018 году его назначили врио Моора и прочили ему судьбу будущего главы Тюмени. Так и случилось в том же 2018 году.
Регулярные выезды в столицу на мероприятия федерального уровня, позволили Кухаруку стать также и президентом Союза российских городов. В 2023 году его снова избрали на пост главы города Тюмени, а также назначен сопредседателем Высшего Совета ВАРМСУ.
Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
И теперь Руслан Кухарук сменит Наталью Комарову на должности губернатора ХМАО. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин. Известно, что экс-губернатор ушла в отставку раньше срока по собственному желанию. Сейчас Комаровой уже 69 лет.
Оценивая итоги работы Руслана Кухарука, политолог Максим Дерябин отмечает три его главных достижения:
Дерябин уверен, что налаживание взаимодействия с представителями бизнеса помогли ему в реализации намеченных целей.
«Он наладил уникальный формат взаимодействия в этой области. Бизнес теперь помогает городу в строительстве и благоустройстве, тогда как в некоторых городах эти два субъекта друг с другом часто конфликтуют», — отмечает политолог.
Однако не все в карьере Кухарука шло гладко. Еще на посту руководителя департамента имущественных отношений, он занимался расселением аварийного жилья, но успех программы считается спорным, так как он вызывал вопросы у прокуратуры — в городе отмечался дефицит маневренного фонда, а некоторым приходилось писать жалобы аж в Генпрокуратуру. К тому же, в 2022 году силовики подчеркнули, что жилье, признанное аварийным в 2017 году, как раз в период работы Кухарука в горадминистрации, до сих пор не попало в программу по расселению граждан и люди живут в аварийных домах уже около 5 лет.
Общественник Алексей Савоськин также отмечает, что при Кухаруке в Тюмени продолжалась уплотнительная застройка, а развитие города в архитектурном плане оставляло желать лучшего.
«Кухарук — политик, а не хозяйственник. В этом его проблема. В кресле губернатора он будет смотреть органичнее, Тюмень, после своего ухода, он оставляет новому руководителю в плачевном состоянии, посмотрите, районы около Московского и Червишевского трактов — это ужас, как и организация дорожного движения», — считает Савоськин.
Политологи также отмечают, что Кухарук в работе характеризовался, как человек достаточно гибкий, склонный прислушиваться к мнению коллег. К тому же ему не удалось затмить своей работой предшествующих глав города, а потому итог работу Руслана Кухарука оценивают в границах среднего показателя.
«Он занимался преимущественно продвижением себя, как политика, это было достаточно очевидно, хотя с КРТ и другими значимыми проектами он справлялся. Сложно сказать, изменится ли его отношение при работе на должности губернатора ХМАО, однако его ярый интерес к политической жизни страны пойдет на пользу, да и других подходящих кандидатов на это место особо не было», — считает политолог Дерябин.
Известно, что Руслан Кухарук женат и воспитывает двоих детей. В Тюмени политик активно участвовал в спортивных мероприятиях, известно, что он увлекается плаванием. Также в различных интервью Кухарук говорил, что его любимое блюдо — борщ и для него особую важность имеют семейные ценности, впрочем, как и для любого политика.
В межличностных отношениях он отличался стабильностью и особым уважением к товарищам и коллегам, знакомые характеризуют Кухарука, как душу компании и очень позитивного человека. Руслан Николаевич поддерживал теплые отношения с журналистами, в частности с газетой «Тюменский курьер».