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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Психиатр рассказал о том, есть ли опасность в квадробинге.

Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга

19 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI
Психиатр рассказал о том, есть ли опасность в квадробинге.

Психиатр из Тюмени рассказал, есть ли опасность в квадробинге

В Тюмени квадроберы гуляют по паркам и даже купаются в водоемах, чем вызывают неоднозначную реакцию прохожих. Многие тюменцы опасаются, что переодевание в животных и следование их повадкам может пагубно сказаться на психическом здоровье. Так ли это?
Сюжет
Дети

Некоторые тюменцы признаются, что при виде квадроберов у них в голове возникает мысль о том, что это нечто неправильное и ненормальное. Однако, как говорит врач-психиатр Полина Сотникова, такая «игра в животных» вполне естественное явление.

«Основная категория квадроберов — дети и подростки. Во все времена дети играли в „кошечек“ или „собачек“ пародируя их поведение. тут это связали со спортом и появился спортивных интерес, естественный для ребенка. А потому в этом нет абсолютно ничего противоестественного, а люди так негативно реагируют лишь из-за того, что равнее не сталкивались в подобным», — объяснила врач.

Она также добавила, что о проблемах можно говорить лишь в том случае, если ребенок проявляет агрессию к себе или окружающим, а также, если он перестает отделять свою личность от персонажа. В остальных случаях такие игры — это норма.

«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что депутата Госдумы возмутили тюменские квадроберы.

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