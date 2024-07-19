Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Некоторые тюменцы признаются, что при виде квадроберов у них в голове возникает мысль о том, что это нечто неправильное и ненормальное. Однако, как говорит врач-психиатр Полина Сотникова, такая «игра в животных» вполне естественное явление.
«Основная категория квадроберов — дети и подростки. Во все времена дети играли в „кошечек“ или „собачек“ пародируя их поведение. тут это связали со спортом и появился спортивных интерес, естественный для ребенка. А потому в этом нет абсолютно ничего противоестественного, а люди так негативно реагируют лишь из-за того, что равнее не сталкивались в подобным», — объяснила врач.
Она также добавила, что о проблемах можно говорить лишь в том случае, если ребенок проявляет агрессию к себе или окружающим, а также, если он перестает отделять свою личность от персонажа. В остальных случаях такие игры — это норма.