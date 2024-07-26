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Шри-Ланка

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Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке для тюменцев
Первый прямой рейс из Тюмени на Шри-Ланку состоится в ноябре. Тюменцы уже начали бронировать путевки на зимний период.
26 июля, 04:04
Red Wings планирует запустить рейсы из Тюмени на Шри-Ланку
Первый рейс может состояться уже осенью. Полеты планируется осуществлять на самолете вместимостью более 400 пассажиров.
25 июля, 02:32
2023
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
7 июля 2023, 01:00

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