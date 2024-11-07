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Posted 7 ноября, 14:30

Published 7 ноября, 14:30

Modified 7 ноября, 14:30

Updated 7 ноября, 14:30

Названы популярные направления отдыха под Новый год для тюменцев

Лучшие направления: куда тюменцы могут полететь на отдых под Новый год?

7 ноября 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney.

Названы популярные направления отдыха под Новый год для тюменцев

Сюжет
Туризм
Куда тюменцы могут отправиться встречать Новый год? Эксперты в сфере туризма рассказали о востребованных направлениях отдыха.

Многие тюменцы интересуются новогодним отдыхом в Египте, расположенном на стыке двух материков. Накануне, 6 ноября, из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Египет (авиаперевозчиком выступила компания Air Cairo, воздушное судно будет курсировать по маршруту Шарм-эль-Шейх — Тюмень — Шарм-эль-Шейх каждые одиннадцать дней).

Так, по информации издания «ФедералПресс», отдохнуть под Новый год в Египте в четырехзвездочном отеле (в течение девяти ночей) можно за 156 тысяч рублей. Речь идет о тарифе «все включено». Вылет запланирован на середину декабря.

Как рассказала «Нашему городу» директор одного из туристических агентств Наталья П., есть варианты и дороже — за 190-200 тысяч рублей. Это отдых в пятизвездочном отеле с тарифом Super All Inclusive (в таком меню присутствует большее количество блюд улучшенного качества).

Фото: Изображение Midjourney

Есть также новогодние туры в Египет на десять ночей для двух взрослых и двух детей. Такие путевки обойдутся тюменцам в 350-390 тысяч рублей.

Те, кто готов раскошелиться, интересуются отдыхом на Мальдивских островах, подчеркивает Наталья. В среднем туры с медицинской страховкой и трансфером стоят от 400 тысяч рублей.

По словам эксперта, тюменцы активно бронируют новогодние туры в Таиланд, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты.

Среди популярных экзотических направлений отдыха под Новый год также можно считать Танзанию, Малайзию, Бахрейн, Сейшелы, Оман, Филиппины и Марокко.

Из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Египет
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы заплатили за отпуск в Азии миллионы рублей. В стоимость тура вошло посещение китайского города Пекин, Республики Филиппины, Малайзии, Сингапура и острова Бали.

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