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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке для тюменцев

Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке для тюменцев

26 июля 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
Первый прямой рейс из Тюмени на Шри-Ланку состоится в ноябре. Тюменцы уже начали бронировать путевки на зимний период.
Сюжет
Отдых

Отдых на Шри-Ланке с вылетом из Тюмени будет стоить минимум 84 тысячи рублей на человека. Об этом управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова рассказала Ura.ru.

Продолжительность тура составит 10 ночей. По словам Завьяловой, тюменцы уже начали бронировать путевки на зимний период и рассматривают Шри-Ланку как альтернативу Таиланду.

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Запуск прямых рейсов из Тюмени на Шри-Ланку запланирован на ноябрь, вылеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Время в пути составит около семи с половиной часов.

Ранее «Наш город» писал, что самолеты из Тюмени в Ташкент стали летать чаще. Вылеты осуществляются по понедельникам и четвергам.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Цены#Шри-Ланка#Туроператоры
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