Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке для тюменцев

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Отдых на Шри-Ланке с вылетом из Тюмени будет стоить минимум 84 тысячи рублей на человека. Об этом управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова рассказала Ura.ru.
Продолжительность тура составит 10 ночей. По словам Завьяловой, тюменцы уже начали бронировать путевки на зимний период и рассматривают Шри-Ланку как альтернативу Таиланду.
Запуск прямых рейсов из Тюмени на Шри-Ланку запланирован на ноябрь, вылеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Время в пути составит около семи с половиной часов.
Ранее «Наш город» писал, что самолеты из Тюмени в Ташкент стали летать чаще. Вылеты осуществляются по понедельникам и четвергам.