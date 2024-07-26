Модульные бани в Тюмени подорожали до 20%

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Спрос на модульные бани в Тюмени вырос в два раза. Это отразилось на их ценах, рассказал руководитель дополнительного офиса «СОВА Недвижимость» Роман Малысевич РБК Тюмень.
«Модульные бани стали набирать популярность, у этого есть несколько причин. Цена на них, как правило, значительно ниже, чем на бани из бруса. Плюс — у них небольшой срок изготовления, в среднем около месяца, а то и быстрее. Немаловажно и то, что модульная баня легко поддается транспортировке, ее в любое время можно перевезти на новое место», — пояснил эксперт.
Основатель архитектурного бюро Architector tech Леонид Гольдберг отметил, что у увеличения спроса также есть причина — возросший интерес к здоровому образу жизни.
«Бани и сауны, с их благоприятным воздействием на организм, стали популярными местами для оздоровления и релаксации. Регулярные посещения бани способствуют укреплению иммунной системы, улучшению циркуляции крови, снятию стресса и усталости. Все эти факторы подталкивают людей к строительству собственных бань на своих участках», — сказал Гольдберг.
Также сыграло свою роль увеличение частных домов на фоне интереса к загородному строительству. Однако с увеличением спроса выросли и цены: по словам Гольдберга, на 10-20% за год. Вместе с этим появилась тенденция на увеличение площади бань.
«В 2022–2023 годах площадь востребованных бань чаще всего была 10-12 квадратных метров. Такая баня обычно состоит из двух частей: раздевалки и парной. В 2023–2024 годах тенденция поменялась, люди стали предпочитать бани большей площади — от 15 квадратных метров. Добавляются комнаты отдыха, кто-то заказывает баню-дом и использует ее как домик для гостей», — добавил Малысевич.
Ранее «Наш город» писал, что строительные материалы в Тюменской области подорожали в среднем на 21%. Заметнее всего выросли цены на песок, битум, стальные трубы и минераловатные маты.