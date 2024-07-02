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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Из Тюмени в Ташент будут чаще летать самолеты

В Ташкент из Тюмени будут чаще летать самолеты

2 июля 2024, 06:09
Фото: 1MI

Из Тюмени в Ташент будут чаще летать самолеты

Число рейсов в столицу Узбекистана увеличила авиакомпания Utair. Теперь улететь из Рощино в жаркую страну можно будет по понедельникам и четвергам.
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ЮТэйр

Время в пути составит 2 часа 50 минут, стоимость билетов начинается от 10 тысяч 185 рублей.

«Узбекистан — важное туристическое направление для наших пассажиров. Поэтому к летнему сезону мы увеличили число рейсов в Ташкент», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные на 3,5 часа задержали вылет самолета из Рощино в Анталью. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолеты#Полеты#ЮТэйр
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