В Ташкент из Тюмени будут чаще летать самолеты

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Время в пути составит 2 часа 50 минут, стоимость билетов начинается от 10 тысяч 185 рублей.
«Узбекистан — важное туристическое направление для наших пассажиров. Поэтому к летнему сезону мы увеличили число рейсов в Ташкент», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные на 3,5 часа задержали вылет самолета из Рощино в Анталью. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета.