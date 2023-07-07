Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке

А вот что действительно поражает туристов, конечно, после красот природы — это «Пиннавела». Так местные жители прозвали слоновий питомник. В нем содержатся слонята, от которых отказались родители, а также животные-инвалиды. Это одно из обязательных мест для посещения на Цейлоне. Добраться до фермы можно из столицы Коломбо.