Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке

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Шри-Ланка — островное государство в Южной Азии. Редкому туристу удается побывать в этом сказочном месте и посмотреть на мир с иной стороны. Но к всеобщему счастью наша землячка Валентина добралась до райского уголка и поделилась впечатлениями о поездке.
— Первая мысль, что пришла в голову «А куда мы вообще летим?». В туристических чатах наткнулись на заманчивое предложение и купили билеты по низкой цене. Москва-Коломбо 74 тысячи на двоих туда-обратно, — рассказала нашему изданию девушка.
До освобождения от европейских государств и написания новой конституции этот райский уголок носил название «Цейлон». Кругом чайные плантации и люди, что трудятся с утра до ночи, трепетно ухаживая за популярным во всем мире растением.
«Бубулечки», как назвала их Валентина, получают за свой работу 200 рупий в день (60 российских рублей). На скалистых вершинах, опаленные солнцем, эти старушки выращивают привычный нам чай.
А вот что действительно поражает туристов, конечно, после красот природы — это «Пиннавела». Так местные жители прозвали слоновий питомник. В нем содержатся слонята, от которых отказались родители, а также животные-инвалиды. Это одно из обязательных мест для посещения на Цейлоне. Добраться до фермы можно из столицы Коломбо.
Млекопитающие не только живут здесь, но и работают в лесах и на плантациях. Например, помогают перевозить груз.
Вместе с мужем тюменка выбрала для отдыха Унаватуну — местную рыбацкую деревушку. Спокойствие и умиротворенность здешних мест действительно настраивают на отдых.
— Жилье выбрали по отзывам в сообществах. Хижина оказалась на троечку с минусом. Стоила 36 долларов за ночь. На следующий день мы переехали в другое место за 20 долларов и с видом на море, — вспоминает путешествие Валентина.
А еще тюменцам удалось посмотреть на девятиарочный мост. Этот 25-метровый гигант был построен во времена британского колониального правления. Он соединяет две железнодорожные станции. Конечно же наши земляки не упустили шанс прокатиться на поезде в оба конца.
— Цены на тук-туке смешные. До соседнего города чуть больше ста рублей, это, если не торговаться. А вообще за «белое» лицо каждый пытается накинуть несколько сотен рупий (100 рупий — 30 рублей). Их действия кажутся смешными и забавными, будто неумело они это делают. Туристами они не избалованы. Видно, что многие живут бедно. Но местные жители очень добрые и готовы помочь за «спасибо». Туристов рассматривают с удовольствием. Хотят контактировать, прикоснуться, подарить что-то. Особенно это заметно в нетуристических районах, — поделилась девушка.
Основной рацион жителей Шри-Ланки — это рыба и морепродукты. Вряд ли можно предпочесть что-то иное, если ты живешь, окруженный водами океана.
Поэтому дары моря стоят здесь недорого. Местные готовят блюда с расчетом на туристов. Без особой остроты и экзотики.
— Сервис хромает «на обе ноги», — вспоминает Валентина, — но такая беда бывает во многих странах. Обычный бургер мы ждали около 40 минут, при том, что кафе было полупустое.
Нашим землякам посчастливилось встретить родную кровь, когда они отдыхали на острове. Русские ребята открыли на Шри-Ланке кафе «Греча», где жарили «неплохие», по словам тюменцев, шашлыки.
За пару недель отпуска тюменцы потратили на жилье, еду и развлечения около полутора тысяч долларов. Не принимая в расчет стоимость билетов.
Шри-Ланка надолго запомнилась тюменским туристам колоритом и добротой местных жителей.
— Шри-Ланка покорила наши сердца. Это место, куда хочется вернуться. Добрые люди, теплый океан, живописная природа и столько неизведанных мест, — дополнила Валентина.