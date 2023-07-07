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Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке

7 июля 2023, 01:00
Фото: Валентина Астахова / nashgorod.ru
Виды Шри-Ланки во всей красе

Тюменка рассказала об особенностях отдыха на Шри-Ланке

«Местные жители скромные. Туристами неизбалованные. За „белое“ лицо каждый пытается накинуть сверху рупий, но выглядит это забавно и неумело», — поделилась впечатлениями тюменка.
Сюжет
Отдых

Шри-Ланка — островное государство в Южной Азии. Редкому туристу удается побывать в этом сказочном месте и посмотреть на мир с иной стороны. Но к всеобщему счастью наша землячка Валентина добралась до райского уголка и поделилась впечатлениями о поездке.

— Первая мысль, что пришла в голову «А куда мы вообще летим?». В туристических чатах наткнулись на заманчивое предложение и купили билеты по низкой цене. Москва-Коломбо 74 тысячи на двоих туда-обратно, — рассказала нашему изданию девушка.
Островное государство поражает своей природой Островное государство поражает своей природой
Островное государство поражает своей природой
Фото: Валентина Астахова / 1MI

Родина чая и слонов

До освобождения от европейских государств и написания новой конституции этот райский уголок носил название «Цейлон». Кругом чайные плантации и люди, что трудятся с утра до ночи, трепетно ухаживая за популярным во всем мире растением.

«Бубулечки», как назвала их Валентина, получают за свой работу 200 рупий в день (60 российских рублей). На скалистых вершинах, опаленные солнцем, эти старушки выращивают привычный нам чай.

Чайные плантации на Шри-Ланке Чайные плантации на Шри-Ланке
Чайные плантации на Шри-Ланке
Фото: Валентина Астахова / 1MI

А вот что действительно поражает туристов, конечно, после красот природы — это «Пиннавела». Так местные жители прозвали слоновий питомник. В нем содержатся слонята, от которых отказались родители, а также животные-инвалиды. Это одно из обязательных мест для посещения на Цейлоне. Добраться до фермы можно из столицы Коломбо.

Млекопитающие не только живут здесь, но и работают в лесах и на плантациях. Например, помогают перевозить груз.

"Пиннавела" - главная достопримечательность Шри-Ланки"Пиннавела" - главная достопримечательность Шри-Ланки
"Пиннавела" - главная достопримечательность Шри-Ланки
Фото: Валентина Астахова / 1MI
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Колорит и особенности жителей Шри-Ланки

Вместе с мужем тюменка выбрала для отдыха Унаватуну — местную рыбацкую деревушку. Спокойствие и умиротворенность здешних мест действительно настраивают на отдых.

— Жилье выбрали по отзывам в сообществах. Хижина оказалась на троечку с минусом. Стоила 36 долларов за ночь. На следующий день мы переехали в другое место за 20 долларов и с видом на море, — вспоминает путешествие Валентина.

А еще тюменцам удалось посмотреть на девятиарочный мост. Этот 25-метровый гигант был построен во времена британского колониального правления. Он соединяет две железнодорожные станции. Конечно же наши земляки не упустили шанс прокатиться на поезде в оба конца.

— Цены на тук-туке смешные. До соседнего города чуть больше ста рублей, это, если не торговаться. А вообще за «белое» лицо каждый пытается накинуть несколько сотен рупий (100 рупий — 30 рублей). Их действия кажутся смешными и забавными, будто неумело они это делают. Туристами они не избалованы. Видно, что многие живут бедно. Но местные жители очень добрые и готовы помочь за «спасибо». Туристов рассматривают с удовольствием. Хотят контактировать, прикоснуться, подарить что-то. Особенно это заметно в нетуристических районах, — поделилась девушка.
Девятиарочный мост, соединяющий две жд станции Эллу и ДемодаруДевятиарочный мост, соединяющий две жд станции Эллу и Демодару
Девятиарочный мост, соединяющий две жд станции Эллу и Демодару
Фото: Валентина Астахова / 1MI

Поедем — поедим!

Основной рацион жителей Шри-Ланки — это рыба и морепродукты. Вряд ли можно предпочесть что-то иное, если ты живешь, окруженный водами океана.

Поэтому дары моря стоят здесь недорого. Местные готовят блюда с расчетом на туристов. Без особой остроты и экзотики.

— Сервис хромает «на обе ноги», — вспоминает Валентина, — но такая беда бывает во многих странах. Обычный бургер мы ждали около 40 минут, при том, что кафе было полупустое.

Нашим землякам посчастливилось встретить родную кровь, когда они отдыхали на острове. Русские ребята открыли на Шри-Ланке кафе «Греча», где жарили «неплохие», по словам тюменцев, шашлыки.

Рацион местных жителей - это морепродукты Рацион местных жителей - это морепродукты
Рацион местных жителей - это морепродукты
Фото: Валентина Астахова / 1MI
Русские люди открыли ресторан "Греча" на Шри-Ланке и жарят шашлыки Русские люди открыли ресторан "Греча" на Шри-Ланке и жарят шашлыки
Русские люди открыли ресторан "Греча" на Шри-Ланке и жарят шашлыки
Фото: Валентина Астахова / 1MI
Море, солнце и пляж. А что еще нужно для отдыхаМоре, солнце и пляж. А что еще нужно для отдыха
Море, солнце и пляж. А что еще нужно для отдыха
Фото: Астахова Валентина / 1MI

За пару недель отпуска тюменцы потратили на жилье, еду и развлечения около полутора тысяч долларов. Не принимая в расчет стоимость билетов.

Шри-Ланка надолго запомнилась тюменским туристам колоритом и добротой местных жителей.

— Шри-Ланка покорила наши сердца. Это место, куда хочется вернуться. Добрые люди, теплый океан, живописная природа и столько неизведанных мест, — дополнила Валентина.
Шри-Ланка Шри-Ланка
Шри-Ланка
Фото: Валентина Астахова / 1MI
#Анастасия Ильина#Путешествия#Отдых#Шри-Ланка
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