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Из администрации Тобольска уволились замглавы и директор депобразования

Ключевые сотрудники уволились из администрации в Тюменской области

5 августа 2024, 07:51
Фото: 2 ГИС

Из администрации Тобольска уволились замглавы и директор депобразования

Свои должности оставили замглавы главы администрации Тобольска Светлана Сейдвалиева и директор городского департамента образования Анна Стенникова. Об этом сообщили инсайдеры.

В мэрии и департаменте образования Тобольска данную информацию подтвердили.

«Светлана Сейдвалиева занимала должность заместителя главы и управляющей делами. Действительно, больше она в мэрии не работает», — сообщили в мэрии Тобольска.

В департаменте образования отметили, что Стенникова покинет должность 6 августа. Причиной увольнения обеих чиновниц в мэрии назвали переход на новую работу, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольске состоялись выборы нового главы города. Кресло мэра занял бывший силовик, замглавы администрации Тюмени Петр Вагин. За его кандидатуру депутаты гордумы Тобольска проголосовали единогласно.

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