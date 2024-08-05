Ключевые сотрудники уволились из администрации в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольске состоялись выборы нового главы города. Кресло мэра занял бывший силовик, замглавы администрации Тюмени Петр Вагин. За его кандидатуру депутаты гордумы Тобольска проголосовали единогласно.