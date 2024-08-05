Ключевые сотрудники уволились из администрации в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В мэрии и департаменте образования Тобольска данную информацию подтвердили.
«Светлана Сейдвалиева занимала должность заместителя главы и управляющей делами. Действительно, больше она в мэрии не работает», — сообщили в мэрии Тобольска.
В департаменте образования отметили, что Стенникова покинет должность 6 августа. Причиной увольнения обеих чиновниц в мэрии назвали переход на новую работу, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольске состоялись выборы нового главы города. Кресло мэра занял бывший силовик, замглавы администрации Тюмени Петр Вагин. За его кандидатуру депутаты гордумы Тобольска проголосовали единогласно.