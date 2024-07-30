Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?

Специалист считает, что покорить народ, как это сделал Афанасьев, Вагину не удастся, во всяком случае за первые пару лет работы. Однако сохранить темпы развития и продолжить основные тенденции, намеченные ранее, он сможет с тем же успехом. В этом ему поможет опыт работы в Тюмени и сильная команда тобольской администрации. Также с участием политика вряд ли возникнут скандалы или конфликты, как и с его предшественником Афанасьевым.