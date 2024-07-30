Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Родился новоизбранный глава Тобольска в городе Котельнич Кировской области. После окончания школы, Вагин поступил в юридический институт МВД РФ Тюмени. После его окончания в 1999 году он устроился работать в полицию города. К 2015 году силовик смог подняться до кресла начальника городского УМВД.
Однако в 2019 ему пришлось уехать из города и области, успешного силовика назначили на пост замминистра внутренних дел — начальника полиции Северной Осетии-Алании. В тот же период Вагин стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России». И уже в 2020 году он вернулся в Тюмень, но уже в роли политика — Вагин стал заместителем главы города и ему поручили курировать департамент безопасности и департамент потребительского рынка.
Также после назначения экс-главы Тюмени Руслана Кухарука губернатором ХМАО, Вагин некоторое время числился исполняющим полномочия главы города и предполагалось, что именно он может стать следующим главой Тюмени. Однако его кандидатуру на выборах даже не рассматривали. Политологи полагают, что это связано с уже сформированными на тот момент планами на назначение Вагина главой Тобольска.
«Тюмень крупновата для Вагина. У него нет достаточного опыта для управления таким субъектом», — говорит политолог Максим Дерябин.
Также известно, что Петр Вагин женат и воспитывает двоих детей.
Специалисты говорят о том, что многолетний опыт работы в силовых структурах значительно сказывается на политической деятельности Вагина. Это играет в пользу решению вопросов безопасности и последствий ЧП, однако может стать помехой в решении вопросов более политологического и экономического характера.
Однако стоит отметить, что в Тюмени Вагин также активно занимался вопросами благоустройства города. Он, будучи заместителем главы администрации, часто выезжал на проблемные территории и занимался урегулированием конфликтных вопросов.
«Вагин — человек командный. Это во многом также связано с его опытом работы в силовых структурах. Он склонен прислушиваться к коллегам и не был замечен в конфликтах, что весьма редкое явление. К тому же он в хороших отношениях с правительством региона, где его также поддерживают», — говорит политолог Дерябин.
Специалист говорит о том, что в Тобольске сейчас особенно актуальны вопросы расселения ветхого жилья, износа коммунальных сетей и расширения города. Качественное выполнение этих задач может помочь Вагину зарекомендовать себя, как более самостоятельного и сильного политика, что поможет ему расширить карьерные перспективы.
Также специалист обращает внимание на то, что в Тобольске осталась сильная команда специалистов, выстроенная бывшим главой города Максимом Афанасьевым, который теперь наводит свои порядки в Тюмени. А потому даже с учетом сложности поставленных задач, проблем у Вагина в Тобольске возникнуть не должно.
Однако тоболяки пока относятся к новому главе неоднозначно. Многие до сих пор огорчены уходом Максима Афанасьева, который пользовался расположением местных жителей и славился своим «приземленным» походом к общению с населением. Специалисты предполагают, что ждать той же открытости от Вагина не стоит, однако учет мнения населения при принятии решений будет продолжать реализовываться так как и в Тюмени политик был двигателем этого механизма.
«Афанасьев для тоболяков свой — он и на велике с горожанами покатается и на лавочке с бабулей поболтает. Вагин пока там очень чужой. И народу пугает что опыта в управлении у него не так много и основной его трудовой стаж накоплен в полиции. К тому же у Вагина нет конкретного сформированного политического образа он скорее член команды чем лидер. Однако препятствием в работе это стать не должно», — считает Дерябин.
Специалист считает, что покорить народ, как это сделал Афанасьев, Вагину не удастся, во всяком случае за первые пару лет работы. Однако сохранить темпы развития и продолжить основные тенденции, намеченные ранее, он сможет с тем же успехом. В этом ему поможет опыт работы в Тюмени и сильная команда тобольской администрации. Также с участием политика вряд ли возникнут скандалы или конфликты, как и с его предшественником Афанасьевым.