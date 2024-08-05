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В Тюмени для VIP пройдет закрытая вечеринка с Леонидом Агутиным

Почти миллион рублей: билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги

5 августа 2024, 06:54
Фото: ВК Промышленно-энергетический форум TNF

В Тюмени для VIP пройдет закрытая вечеринка с Леонидом Агутиным

В этом году бизнесменам предлагают четыре формата для участие на выбор — Day Рass за 189 тысяч рублей, Delegatе за 359 тысяч рублей (годом ранее 269 тысяч), Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.

Тариф Day Pass позволит бизнесменам посетить форум в «День технологий» 17 сентября, культурные мероприятия. Билеты, приобретенные по тарифу Deligate, дадут возможность присутствовать на всех днях форума и культурных мероприятиях.

Формат участия Premium и VIP включает все деловые и культурные мероприятия, в том числе закрытые вечеринки, в частности посещение концерта российского певца Леонида Агутина. Артист будет выступать в рамках форума 18 сентября. Кроме того, VIP-участникам предоставят доступ в закрытую зону делового общения промышленно-энергетического форума TNF, персонального менеджера на все дни работы форума, трансфер и парковочное место.

Напомним, промышленно-энергетического форума TNF пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году мероприятие будет проведено в 21-й раз.

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