Почти миллион рублей: билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги

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Published Сегодня, 06:54
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Тариф Day Pass позволит бизнесменам посетить форум в «День технологий» 17 сентября, культурные мероприятия. Билеты, приобретенные по тарифу Deligate, дадут возможность присутствовать на всех днях форума и культурных мероприятиях.
Формат участия Premium и VIP включает все деловые и культурные мероприятия, в том числе закрытые вечеринки, в частности посещение концерта российского певца Леонида Агутина. Артист будет выступать в рамках форума 18 сентября. Кроме того, VIP-участникам предоставят доступ в закрытую зону делового общения промышленно-энергетического форума TNF, персонального менеджера на все дни работы форума, трансфер и парковочное место.
Напомним, промышленно-энергетического форума TNF пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году мероприятие будет проведено в 21-й раз.