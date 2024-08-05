Небо над Тюменью озарило полярное сияние. Фото

Как пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов, наиболее яркие полярные сияния наблюдались в регионах, где в это время было уже темно — Красноярский край, Амурская, Новосибирская область. Когда стемнело в Тюменской области — буря уже заканчивалась.