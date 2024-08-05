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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В небе над Тюменской областью заметили полярное сияние

Небо над Тюменью озарило полярное сияние. Фото

5 августа 2024, 07:33
Фото: ВК Евгений Бушуев

В небе над Тюменской областью заметили полярное сияние

Необычное природное явление, полярное сияние, наблюдали сегодня ночью жители Тюменской области. Появление разноцветных всполохов в небе стало следствием обрушившейся 4 августа на землю геомагнитной бури. Ее уровень к восьми часам вечера достиг G3.

Как пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов, наиболее яркие полярные сияния наблюдались в регионах, где в это время было уже темно — Красноярский край, Амурская, Новосибирская область. Когда стемнело в Тюменской области — буря уже заканчивалась.

Однако тюменскому Евгению Бушуеву удалось запечатлеть отголоски зеленого сияния в деревне Решетникова.

Фото: ВК Евгений Бушуев
«Отголоски сегодняшнего сияния. К сожалению, стемнело поздно», — сообщил Бушуев под опубликованным в социальной сети фотографиями.

Ранее «Наш Город» писал, что 5 августа начался новый период ретроградного движения Меркурия, который продлится почти месяц — до 28 августа. Астрологи рекомендуют в этот период отказаться от совершения сделок, проведения ремонтных работ и новых начинаний.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Астрономия#Природные явления
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