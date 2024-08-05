Небо над Тюменью озарило полярное сияние. Фото

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов, наиболее яркие полярные сияния наблюдались в регионах, где в это время было уже темно — Красноярский край, Амурская, Новосибирская область. Когда стемнело в Тюменской области — буря уже заканчивалась.
Однако тюменскому Евгению Бушуеву удалось запечатлеть отголоски зеленого сияния в деревне Решетникова.
«Отголоски сегодняшнего сияния. К сожалению, стемнело поздно», — сообщил Бушуев под опубликованным в социальной сети фотографиями.
Ранее «Наш Город» писал, что 5 августа начался новый период ретроградного движения Меркурия, который продлится почти месяц — до 28 августа. Астрологи рекомендуют в этот период отказаться от совершения сделок, проведения ремонтных работ и новых начинаний.