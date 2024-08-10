Временно не годен: раненый ветеран СВО из Тюмени пытается добиться увольнения

Весной 2023 года бойца госпитализировали в нейрохирургическое отделение в военном госпитале Екатеринбурга, где провели операцию по удалению грыжи на позвоночнике. Спустя еще два месяца Максим оказался в «Федеральном центре нейрохирургии» в Тюмени с сильными болями. Медики диагностировали состояние средней тяжести и провели вторую операцию на позвоночнике. После последовало еще две. Однако на ВВК военного так и не признали не годным к службе.