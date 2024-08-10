Временно не годен: раненый ветеран СВО из Тюмени пытается добиться увольнения

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Максим Середенко до участия в спецоперации имел свой бизнес — занимался строительством и ремонтом. В сентябре 2022 года, после начала мобилизации, решил, что должен отправиться в зону боевых действий.
Мужчина оставил бизнес, заключил контракт с Министерством обороны в Чебаркуле, в военной части шестого гвардейского полка и отправился в зону СВО.
«Не знаю, как объяснить. Просто потянуло. Патриотизм — это будет слишком высокопарно сказано. Но да, так и есть. Хотел защищать Родину», — рассказывает тюменец Ура.Ру.
На СВО мужчина отправился с категорией здоровья «А», служил штурмовиком, но в начале декабря 2022 года, после получения ранения в ходе боя с противником, его эвакуировали в Россию.
При выполнении боевой задачи в районе Макеевки отряд Середенко должен был выгнать врага из лесополосы — противник начал обстрел.
«Я бежал в укрытие, когда сзади прилетела польская мина. Меня откинуло взрывной волной», — вспоминает Максим.
Военных эвакуировали в полевой госпиталь в Сватово (ЛНР), позже отправили в Челябинск.
«В полевом госпитале нам не обследовали, просто отправили на эвакуацию. Никаких документов не оформляли. Первый эпикриз я получил только в Новочеркасске. Там диагностировали изменения отдела позвоночника и грыжу. Но справки о ранении не было. А я и не знал, что нужно, тогда никто из ребят толком ни о чем таком не знал», — рассказал тюменец.
В декабре 2022 года в военном клиническом госпитале в Челябинске Максиму поставили категорию «Г» (временно не годен к военной службе) и предоставили 30 дней отпуска.
Весной 2023 года бойца госпитализировали в нейрохирургическое отделение в военном госпитале Екатеринбурга, где провели операцию по удалению грыжи на позвоночнике. Спустя еще два месяца Максим оказался в «Федеральном центре нейрохирургии» в Тюмени с сильными болями. Медики диагностировали состояние средней тяжести и провели вторую операцию на позвоночнике. После последовало еще две. Однако на ВВК военного так и не признали не годным к службе.
По словам Максима Середенко, несмотря на все проведенное лечение за последние полтора года, улучшений нет. Передвигается он при помощи костылей. Кроме того, приходится регулярно из-за болей принимать сильнодействующие препараты.
«После операций дают месяц отпуска, а сидеть нельзя по два месяца. Поэтому отпуск нужно продлять. Для этого я еду в часть в Чебаркуле, где нужно стоять по несколько часов в ожидании, когда мне поставят нужную подпись. Потом ехать в Челябинск, к неврологу. Он назначает ВВК, после чего опять нужно вернуться в часть за направлением, после снова в Челябинск на саму комиссию и снова в часть. Все это — за свой счет», — отмечает Максим.
По его словам, впереди его ждет очередная, пятая, операция — недавняя МРТ показала, что грыжа вновь вернулась.
«Я совершенно измучен. Хочу, чтобы меня наконец-то уволили. Чтобы я мог нормально лечиться», — сетует военный.
Вследствие того, что ранение, полученное на СВО, не было зафиксировано на первом этапе, соответствующую выплату тюменцу не начислили. То, что он получил военную травму, в документах мужчины указали лишь в июне 2024 года — спустя полтора года после его эвакуации с места сражений.
С просьбой помощь с решением вопроса об увольнении и выплатой за травму Максим Середенко обращался в военную прокуратуру, администрацию президента, Минобороны. Пока положительного результата нет.
Ранее «Наш Город» писал, что раненый участник СВО из Тюмени Иван Сидоров более полутора лет пытается добиться выплаты за ранение. Мужчина получил в зоне боевых действий контузию.