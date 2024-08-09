Роботы-пылесосы и колонки. У тюменцев вырос спрос на умные устройства для дома

Популярностью пользуются и роботы-пылесосы. На них приходится 43% от всех продаж. За год продажи выросли на 2%. В среднем пылесосы с сухой и влажной уборкой стоят 5 тысяч рублей в ресейле и 13 тысяч рублей в новом состоянии.