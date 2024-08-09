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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Роботы-пылесосы и колонки. У тюменцев вырос спрос на умные устройства для дома

Роботы-пылесосы и колонки. У тюменцев вырос спрос на умные устройства для дома

9 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
Тюменцы стали все чаще приобретать новые устройства и датчики для умного дома. Продажи выросли в полтора раза, сообщают аналитики Авито.

По информации интернет-сервиса для размещения объявлений Авито, в топе продаж находятся умные колонки, роботы-пылесосы и системы умного дома.

Например, продажи устройств для умного дома за год выросли на 28%. Причем продажи устройств «с рук» в этой категории выросли на 8%, а новых — на 53%.

На умные колонки, которые могут управлять музыкой, рассказывать о погоде, отвечать на любые вопросы, приходится 48% продаж в категории. С помощью умных колонок можно включать пылесос, кипятить чайник, регулировать интенсивность света, открывать и закрывать шторы. Функций достаточно много. Умная колонка обойдется тюменцу от 7 до 9 тысяч рублей.

Популярностью пользуются и роботы-пылесосы. На них приходится 43% от всех продаж. За год продажи выросли на 2%. В среднем пылесосы с сухой и влажной уборкой стоят 5 тысяч рублей в ресейле и 13 тысяч рублей в новом состоянии.

На третьем месте расположились системы умного дома. Система обычно состоит из различных устройств и датчиков. Дачники обойдутся в 5 тысяч рублей в ресейле и в 14 тысяч рублей в новом состоянии.

Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
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Ранее «Наш город» писал о том, что блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета. Попытки заблокировать или замедлить популярный видеохостинг дали обратный эффект.

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