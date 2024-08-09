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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Когда в Тюмени откроют дороги на улицах Ленина и Коммунистической?

Когда в Тюмени откроют дороги на улицах Ленина и Коммунистической?

9 августа 2024, 13:09
Фото: 1MI
В Тюмени к концу лета должны открыть движение по улицам Алебашевской и Коммунистической. Кроме того, движение запустят на улицах Ленина и Николая Семенова.

Движение на улице Алебашевской в районе озера Алебашево было перекрыто еще 26 июня. Причина — ремонт мостового сооружения. По информации издания URA.RU, участок дороги от проезда Солнечный до Газовиков планируют открыть 31 августа. На улице Дружбы временно организовано двустороннее движение.

Движение на улице Коммунистической (на участке от Луначарского до Ямской) будет перекрыто до 20 августа. Дело в том, что на участке проходит реконструкция теплосетей.

Участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев перекрыт еще с 1 мая. Реконструкция коснулась и других улиц, расположенных рядом — Тургенева, Семакова и Кирова. Отмечается, что дорога будет открыта для проезда 1 ноября этого года.

Ремонт стал причиной перекрытия дороги на Николая Семенова — от проезда к ТЦ «Метро» до Николая Федорова. Дорогу планируют открыть 15 октября.

В Тюмени на четыре дня перекроют важную улицу
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Ранее мы писали о том, что в Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов. Будет перекрыто движение на улице Лесопарковой от дома №9 до пересечения с улицей Домостроителей.

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