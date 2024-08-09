Когда в Тюмени откроют дороги на улицах Ленина и Коммунистической?

Участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев перекрыт еще с 1 мая. Реконструкция коснулась и других улиц, расположенных рядом — Тургенева, Семакова и Кирова. Отмечается, что дорога будет открыта для проезда 1 ноября этого года.