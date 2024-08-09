Когда в Тюмени откроют дороги на улицах Ленина и Коммунистической?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Движение на улице Алебашевской в районе озера Алебашево было перекрыто еще 26 июня. Причина — ремонт мостового сооружения. По информации издания URA.RU, участок дороги от проезда Солнечный до Газовиков планируют открыть 31 августа. На улице Дружбы временно организовано двустороннее движение.
Движение на улице Коммунистической (на участке от Луначарского до Ямской) будет перекрыто до 20 августа. Дело в том, что на участке проходит реконструкция теплосетей.
Участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев перекрыт еще с 1 мая. Реконструкция коснулась и других улиц, расположенных рядом — Тургенева, Семакова и Кирова. Отмечается, что дорога будет открыта для проезда 1 ноября этого года.
Ремонт стал причиной перекрытия дороги на Николая Семенова — от проезда к ТЦ «Метро» до Николая Федорова. Дорогу планируют открыть 15 октября.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени изменится схема движения четырех автобусных маршрутов. Будет перекрыто движение на улице Лесопарковой от дома №9 до пересечения с улицей Домостроителей.