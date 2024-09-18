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Posted 18 сентября, 07:52

Published 18 сентября, 07:52

Modified 18 сентября, 07:54

Updated 18 сентября, 07:54

Беременные тюменки пожаловались на очереди из мигрантов в больницах.

Им все можно? Беременные тюменки пожаловались на мигрантов в больницах

18 сентября 2024, 07:52
Фото: 1MI
Беременные тюменки пожаловались на очереди из мигрантов в больницах.

Беременные тюменки пожаловались на мигрантов в больницах

Сюжет
Больница
Тюменки, ожидающие рождения ребенка, жалуются на плотную запись в местных больницах. Будущие мамы отмечают, что места заняты мигрантами, которым порою позволяют то, чего нельзя местным.

Беременные тюменки говорят о том, что пропустить запись на скрининг — недопустимая роскошь, так как расписание у врачей очень плотное. При этом горожанки отмечают, что значительную часть пациенток составляют мигрантки. Отмечается, что многие из них даже не говорят по-русски и потому якобы имеют особые права.

«Я пришла на скрининг, в больнице тогда был карантин и моего мужа по этой причине не пустили. Но вместе с нами тут же заходит другая девушка и проходит с мужем. Их останавливают, но мужчина объяснил, что его благоверная вообще не говорит по-русски. И из-за этого ее с супругом пустили», — рассказала «Нашему городу» тюменка Ирина Полякова.

Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области, в медицинские организации обращаются пациенты и для медицинских работников деления по национальности и вероисповеданию не существует.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что суд в Тюменской области решил не выдворять мигранта, незаконно прожившего в Тюмени более 22 лет.

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