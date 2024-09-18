Им все можно? Беременные тюменки пожаловались на мигрантов в больницах

Posted 18 сентября, 07:52
Published 18 сентября, 07:52
Modified 18 сентября, 07:54
Updated 18 сентября, 07:54
Беременные тюменки говорят о том, что пропустить запись на скрининг — недопустимая роскошь, так как расписание у врачей очень плотное. При этом горожанки отмечают, что значительную часть пациенток составляют мигрантки. Отмечается, что многие из них даже не говорят по-русски и потому якобы имеют особые права.
«Я пришла на скрининг, в больнице тогда был карантин и моего мужа по этой причине не пустили. Но вместе с нами тут же заходит другая девушка и проходит с мужем. Их останавливают, но мужчина объяснил, что его благоверная вообще не говорит по-русски. И из-за этого ее с супругом пустили», — рассказала «Нашему городу» тюменка Ирина Полякова.
Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области, в медицинские организации обращаются пациенты и для медицинских работников деления по национальности и вероисповеданию не существует.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что суд в Тюменской области решил не выдворять мигранта, незаконно прожившего в Тюмени более 22 лет.