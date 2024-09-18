Им все можно? Беременные тюменки пожаловались на мигрантов в больницах

Беременные тюменки говорят о том, что пропустить запись на скрининг — недопустимая роскошь, так как расписание у врачей очень плотное. При этом горожанки отмечают, что значительную часть пациенток составляют мигрантки. Отмечается, что многие из них даже не говорят по-русски и потому якобы имеют особые права.