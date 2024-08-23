«Один туалет на этаж»: тюменец пожаловался на условия в ОКБ №2

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Published Сегодня, 04:43
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Кроме того, в отделении на весь этаж работает лишь один туалет — второй закрыт на ремонт.
«Пациенты, кто с капельницей, кто с катетером, идут в самый конец коридора. А это ведь отделение урологии», — посетовал мужчина.
В Областной клинической больнице прокомментировали данную ситуацию. В медучреждении пояснили, что в настоящее время в отделении урологии идет ремонт санитарно-технических помещений взрослого стационара. Он выполняется без нарушения безопасности условий пребывания для пациентов и медицинского персонала. Когда будут завершены ремонтные работы в ОКБ №2 не сообщили, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить новое приемное отделение Областной клинической больницы №2 для оказания пациентам экстренной медицинской помощи.