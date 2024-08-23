«Один туалет на этаж»: тюменец пожаловался на условия в ОКБ №2

В Областной клинической больнице прокомментировали данную ситуацию. В медучреждении пояснили, что в настоящее время в отделении урологии идет ремонт санитарно-технических помещений взрослого стационара. Он выполняется без нарушения безопасности условий пребывания для пациентов и медицинского персонала. Когда будут завершены ремонтные работы в ОКБ №2 не сообщили, пишет 72.RU.