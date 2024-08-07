У тюменского врача-кардиолога остановилось сердце во время родов

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Женщина поступила в приемное отделение Перинатального центра в начале июня с началом родовой деятельности. Ничего не предвещало осложнений.
Однако во время родов тюменка потеряла сознание, произошла остановка сердца. На фоне проводимых реанимационных мероприятий в течение четырех минут медики провели операцию кесарева сечения для того, чтобы спасти ребенка. К счастью, малыш родился здоровым.
На десятой минуте реанимационных мероприятий акушеры-гинекологи «запустили» сердце мамы и остановили кровотечение. На следующий день у женщины произошла повторная остановка сердца. Врачи 20 минут сражались за ее жизнь и сумели снова восстановить сердечную деятельность.
Как выяснилось, причиной остановки сердца стала массивная тромбоэмболия легочной артерии. Ее диагностировали после проведения детального обследования. Было назначено лечение, проведено несколько операций. Тюменка провела более месяца в больнице. Ее выписали домой на 41 сутки после родов, где её ждали семья и дети (11 и 9 лет), в том числе новорожденный мальчик. Его назвали Роман, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что травматологи областной клинической больницы №2 спасли юному тюменцу руку с резаной раной левой кисти. Ребенок сильно порезался кухонным ножом.