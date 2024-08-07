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У беременной тюменки дважды останавливалось сердце, но ее спасли врачи

У тюменского врача-кардиолога остановилось сердце во время родов

7 августа 2024, 06:00
Фото: 1MI

У беременной тюменки дважды останавливалось сердце, но ее спасли врачи

В Тюмени врачи перинатального центра спасли жизнь своей коллеге, врачу-кардиологу ОКБ №2, которая дважды пережила остановку сердца за сутки — во время родов и на следующий день после.
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Сердце

Женщина поступила в приемное отделение Перинатального центра в начале июня с началом родовой деятельности. Ничего не предвещало осложнений.

Однако во время родов тюменка потеряла сознание, произошла остановка сердца. На фоне проводимых реанимационных мероприятий в течение четырех минут медики провели операцию кесарева сечения для того, чтобы спасти ребенка. К счастью, малыш родился здоровым.

На десятой минуте реанимационных мероприятий акушеры-гинекологи «запустили» сердце мамы и остановили кровотечение. На следующий день у женщины произошла повторная остановка сердца. Врачи 20 минут сражались за ее жизнь и сумели снова восстановить сердечную деятельность.

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Как выяснилось, причиной остановки сердца стала массивная тромбоэмболия легочной артерии. Ее диагностировали после проведения детального обследования. Было назначено лечение, проведено несколько операций. Тюменка провела более месяца в больнице. Ее выписали домой на 41 сутки после родов, где её ждали семья и дети (11 и 9 лет), в том числе новорожденный мальчик. Его назвали Роман, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что травматологи областной клинической больницы №2 спасли юному тюменцу руку с резаной раной левой кисти. Ребенок сильно порезался кухонным ножом.

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