У тюменского врача-кардиолога остановилось сердце во время родов

Как выяснилось, причиной остановки сердца стала массивная тромбоэмболия легочной артерии. Ее диагностировали после проведения детального обследования. Было назначено лечение, проведено несколько операций. Тюменка провела более месяца в больнице. Ее выписали домой на 41 сутки после родов, где её ждали семья и дети (11 и 9 лет), в том числе новорожденный мальчик. Его назвали Роман, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.