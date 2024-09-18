Выгонять не будут? Мигрант 22 года нелегально жил с семьей в Тюмени

Дело нелегала рассматривали в Нижнетавдинском суде. Было установлено, что Анваржон приехал в Россию в июне 2002 года по обстоятельствам, не требующим получения специального разрешения. 3 сентября он должен был покинуть страну, но мигрант решил остаться. При этом он не стал оформлять документы, необходимые для того, чтобы проживать на территории РФ.