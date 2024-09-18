Выгонять не будут? Мигрант 22 года нелегально жил с семьей в Тюмени

Posted 18 сентября, 05:58
Published 18 сентября, 05:58
Modified 18 сентября, 06:00
Updated 18 сентября, 06:00
Дело нелегала рассматривали в Нижнетавдинском суде. Было установлено, что Анваржон приехал в Россию в июне 2002 года по обстоятельствам, не требующим получения специального разрешения. 3 сентября он должен был покинуть страну, но мигрант решил остаться. При этом он не стал оформлять документы, необходимые для того, чтобы проживать на территории РФ.
«С 03 сентября 2002 года он находится в стране, нарушая режим пребывания, уклоняется от выезда из Российской Федерации в установленный срок. В судебном заседании Анваржон вину признал в полном объеме», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Как пояснил «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, суд не обязан выдворять каждого мигранта, нарушающего правила пребывания.
«Статья предусматривает штраф и возможность выдворения. В некоторых случаях мигрантов оставляют. В частности, если они длительное время живут на территории, имеют семью, не нарушают законодательство и так далее», — пояснил адвокат.
Действительно, у Анваржона в Тюмени есть семья, он содержит четверых детей. Эти факторы в совокупности с продолжительностью проживания мигранта могли послужить причиной для отказа от выдворения. А потому иностранец получил в наказание лишь штраф в размере 40 000 рублей.