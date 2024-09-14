На трассе смерти в ДТП погиб нелегальный мигрант

Posted 14 сентября, 09:55
Published 14 сентября, 09:55
Modified 14 сентября, 10:03
Updated 14 сентября, 10:03
В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия — 55-летний гражданин Узбекистана, нелегально находившийся на территории Российской Федерации, он ехал в сторону Тюмени. 24-летний водитель грузовика получил ранения. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Дружбы на пешеходном переходе под колеса иномарки попали 53-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Водитель пояснил, что не заметил пешеходов.