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Posted 14 сентября, 09:55

Published 14 сентября, 09:55

Modified 14 сентября, 10:03

Updated 14 сентября, 10:03

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель Lada

На трассе смерти в ДТП погиб нелегальный мигрант

14 сентября 2024, 09:55
Фото: ГАИ ТО

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель Lada

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла на автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 178-м километре столкнулись Lada и грузовой автомобиль «ГАЗ». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу движения.

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия — 55-летний гражданин Узбекистана, нелегально находившийся на территории Российской Федерации, он ехал в сторону Тюмени. 24-летний водитель грузовика получил ранения. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Видео: ГАИ ТО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Дружбы на пешеходном переходе под колеса иномарки попали 53-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Водитель пояснил, что не заметил пешеходов.

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