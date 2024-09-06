Отдыхали в кафе и клубах: в Тюмени нашли два десятка нелегальных мигрантов

В Тюмени выявили 20 нелегальных мигрантов

Иностранцев, находящихся незаконно на территории России, тюменские силовики выявили в ходе рейда «Ночной город» в кафе и развлекательных заведениях. Всего было обнаружено 20 нелегалов — у них отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в России.