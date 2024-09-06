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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Тюмени выявили 20 нелегальных мигрантов

Отдыхали в кафе и клубах: в Тюмени нашли два десятка нелегальных мигрантов

6 сентября 2024, 05:09
Фото: 1MI

В Тюмени выявили 20 нелегальных мигрантов

Иностранцев, находящихся незаконно на территории России, тюменские силовики выявили в ходе рейда «Ночной город» в кафе и развлекательных заведениях. Всего было обнаружено 20 нелегалов — у них отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в России.
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Полиция

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении 13 мигрантов в суд направлены материалы для решения вопроса об их выдворении за пределы страны.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, трудоустроившего трех иностранцев в нарушение законодательства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года было выдворено около 100 нелегальных мигрантов. 96 иностранным гражданам запретили въезд на территорию РФ.

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