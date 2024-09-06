Отдыхали в кафе и клубах: в Тюмени нашли два десятка нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении 13 мигрантов в суд направлены материалы для решения вопроса об их выдворении за пределы страны.
Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, трудоустроившего трех иностранцев в нарушение законодательства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года было выдворено около 100 нелегальных мигрантов. 96 иностранным гражданам запретили въезд на территорию РФ.