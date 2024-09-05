В Тюмень массово прибывают мигранты. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
«Массовый завоз мигрантов продолжается. 5 сентября 2024 в Рощино прибыла группа иностранцев», — сообщили читатели.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
В настоящее время в России ужесточены правила пребывания мигрантов в России. В частности, отныне иностранцы не смогут получить гражданство РФ без постановки на воинский учет, также усилен контроль и контроль и ужесточена ответственность за проверку знаний русского языка.
Кроме того, в ближайшее время Госдуме РФ планируют ввести запрет на ввоз семей на территории РФ низкоквалифицированными мигрантами. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, у иностранцев не должно быть возможности оседать семьями в российских регионах.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Тюменской области было выявлено около 1 тысячи нелегальных мигрантов. Все они были выдворены из России. С начала этого года с территории региона выдворили около сотни иностранных граждан.
В регионе проводятся регулярные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе одной из последних проверок в областной столице силовики обнаружили 14 иностранных граждан, которые находились на территории России незаконно. 11 иностранцам грозит выдворение из Российской Федерации.