Беременную в 16 лет тюменку бросили в эфире тв-шоу

Posted 12 сентября, 09:34
Published 12 сентября, 09:34
Modified 12 сентября, 09:37
Updated 12 сентября, 09:37
Кристина забеременела от 19-летнего Александра спустя два месяца после знакомства. Отношения пары нельзя было назвать гармоничными. Будущая мать страдала от невнимания партнера и его более теплых, чем ей хотелось бы, отношений с бывшей девушкой Катей. Волнения Кристины были не напрасны, в финале серии отец её ребенка расстался с героиней и официально предложил Кате руку и сердце.
Кристина прокомментировала ситуацию в своем telegram-канале.
«Это пройденный этап в моей жизни», — написала она.
Серия доступна к просмотру на официальном сайте телеканала «Ю».
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