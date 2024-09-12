Беременную в 16 лет тюменку бросили в эфире тв-шоу

Кристина забеременела от 19-летнего Александра спустя два месяца после знакомства. Отношения пары нельзя было назвать гармоничными. Будущая мать страдала от невнимания партнера и его более теплых, чем ей хотелось бы, отношений с бывшей девушкой Катей. Волнения Кристины были не напрасны, в финале серии отец её ребенка расстался с героиней и официально предложил Кате руку и сердце.