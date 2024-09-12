nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 09:34

Published 12 сентября, 09:34

Modified 12 сентября, 09:37

Updated 12 сентября, 09:37

Беременную в 16 лет тюменку бросили в эфире тв-шоу

Беременную в 16 лет тюменку бросили в эфире тв-шоу

12 сентября 2024, 09:34
Фото: 1MI
Финал новой серии реалити-шоу «Мама в 16», героиней которого стала уроженка Тюмени Кристина Кузнецова, поразил зрителей: отец ребенка Кристины вернулся к бывшей девушке.

Кристина забеременела от 19-летнего Александра спустя два месяца после знакомства. Отношения пары нельзя было назвать гармоничными. Будущая мать страдала от невнимания партнера и его более теплых, чем ей хотелось бы, отношений с бывшей девушкой Катей. Волнения Кристины были не напрасны, в финале серии отец её ребенка расстался с героиней и официально предложил Кате руку и сердце.

Кристина прокомментировала ситуацию в своем telegram-канале.

«Это пройденный этап в моей жизни», — написала она.

Серия доступна к просмотру на официальном сайте телеканала «Ю».

Фото: https://t.me/uchannelofficial
.
Более 4 млрд рублей в Тюменской области выделили на помощь сиротам и многодетным
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о причинах детского травматизма в Тюмени. На первом месте — падение из окон.

Читайте также:
Тюменская семья покинула шоу на СТС в борьбе за денежный призУчастница шоу «Пацанки» из Тюмени испытывает финансовые проблемыСила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
#Надежда Зеленина#Тюмень#Отношения#Беременность#Развлечения#Шоу
Подпишитесь
Популярное