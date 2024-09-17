Прием врачей в Тюмени в частных клиниках за год подорожал на 23,5%

Сегодня средняя стоимость приема в частной клинике составляет 1,1 тысячи рублей, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Стоимость общего анализа крови увеличилась на 9,4% — до 440 рублей, УЗИ — на 7% (до 1,2 тысячи), физиотерапия подорожала на 5,6% (280 рублей), сутки пребывания в стационаре на 4,7% (3,8 тысячи рублей).