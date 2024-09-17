nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 03:56

Published 17 сентября, 03:56

Modified 17 сентября, 03:58

Updated 17 сентября, 03:58

Прием врачей в Тюмени в частных клиниках за год подорожал на 23,5%

Прием врачей в Тюмени в частных клиниках за год подорожал на 23,5%

17 сентября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Сюжет
Больница
Платные медицинские услуги за последний год в Тюмени подорожали до 23%. Наиболее вырос в цене первичный прием у врача.

Сегодня средняя стоимость приема в частной клинике составляет 1,1 тысячи рублей, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Стоимость общего анализа крови увеличилась на 9,4% — до 440 рублей, УЗИ — на 7% (до 1,2 тысячи), физиотерапия подорожала на 5,6% (280 рублей), сутки пребывания в стационаре на 4,7% (3,8 тысячи рублей).

По словам главврача одной из частных медицинских клиник Владимира Слабко, причинами роста цен на медуслуги стало повышение зарплат работникам медучреждений, рост расходов на расходные материалы и их доставку, оборудование, которое лишилось сервисной поддержки зарубежных производителей.

Вот это аппетиты! Сколько денег нужно тюменцам для счастья?
Узнать подробнее

По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, совокупный объем расходов россиян на платные медицинские услуги в 2023 году увеличился на 11% и составил 1,36 триллиона рублей. По прогнозам, в 2024 году объем рынка платных услуг достигнет 1,49 триллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что вакансии курьеров вошли в список самых высокооплачиваемых в сфере складской логистики в Тюменской области. Размер средней предлагаемой заработной платы увеличился за год на 48% и превысил 150 тысяч рублей.

Читайте также:
Анастасия Соколова представит Тюмень на «Мисс Россия»Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха. Когда?Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемниками
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Больница#Врачи#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Больницы#Услуги#Медицинские услуги
Подпишитесь
Популярное