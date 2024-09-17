Прием врачей в Тюмени в частных клиниках за год подорожал на 23,5%

Posted 17 сентября, 03:56
Published 17 сентября, 03:56
Modified 17 сентября, 03:58
Updated 17 сентября, 03:58
Сегодня средняя стоимость приема в частной клинике составляет 1,1 тысячи рублей, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Стоимость общего анализа крови увеличилась на 9,4% — до 440 рублей, УЗИ — на 7% (до 1,2 тысячи), физиотерапия подорожала на 5,6% (280 рублей), сутки пребывания в стационаре на 4,7% (3,8 тысячи рублей).
По словам главврача одной из частных медицинских клиник Владимира Слабко, причинами роста цен на медуслуги стало повышение зарплат работникам медучреждений, рост расходов на расходные материалы и их доставку, оборудование, которое лишилось сервисной поддержки зарубежных производителей.
По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, совокупный объем расходов россиян на платные медицинские услуги в 2023 году увеличился на 11% и составил 1,36 триллиона рублей. По прогнозам, в 2024 году объем рынка платных услуг достигнет 1,49 триллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что вакансии курьеров вошли в список самых высокооплачиваемых в сфере складской логистики в Тюменской области. Размер средней предлагаемой заработной платы увеличился за год на 48% и превысил 150 тысяч рублей.