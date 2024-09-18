Машину не купить. Кто виноват в росте цен на авто в Тюмени и что делать?

Также о себе дали знать и кредиты. В Тюмени спрос на них вырос на 30%. Причем спрос берут их как раз на авто, ипотека сейчас еще более неподъемная. Хотя и в этом случае могут быть определенные проблемы, поскольку наценка здесь не менее жесткая, чем на тех же ипотеках.