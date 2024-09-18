Машину не купить. Кто виноват в росте цен на авто в Тюмени и что делать?

Posted 18 сентября, 10:43
Published 18 сентября, 10:43
Modified 18 сентября, 10:45
Updated 18 сентября, 10:45
К 2030 году автомобили подорожают примерно на 800 тысяч, все зависит от объема двигателя. Ну, а дешевле, разумеется, не станет ни один вариант.
Государство считает, что это было сделано на благо народу, поскольку стабилизирует цены и позволит разрабатывать совместные инвестиционные проекты с другими странами.
Иными словами, РФ хочет, чтобы дружественные страны приезжали в Россию, открывали свои заводы, обеспечивая экономику инвестициями и рабочими местами, а заодно — платили налог здесь. Умолчим при этом о качестве автомобилей из тех стран, что сейчас России дружественны.
Большая надежда при этом была на Китай, вроде как, он начнет собирать свои авто здесь, так выгоднее. Но в стране уже сообщили, что пока поостерегутся от инвестиций в РФ из-за риска санкций. И тот же Минпромторг, настоявший на поднятии ставки утильсбора, это понимал.
Получается, что люди будут каждый год платить все больше и больше, отказываться от новых машин, но ради чего?
Ради мнимой локализации. То есть, надежда на то, что кто-нибудь придет и откроет завод теплится у российских властей и сейчас. Но вот только происходить это будет долго. А значит, субсидии здесь тоже не светят в ближайшее время.
Если же ситуацию локализовать, например, на Тюмень, то очевидно, что проблема здесь будет такая же существенная, как и везде. Ранее жителей региона уже предупреждали о том, что авто подорожают на 25%, в частности китайские. Дело как раз в запчастях, которые у нас опять-таки не производят, а Китай осторожничает с сотрудничеством.
Подорожали при этом и автомобили отечественные.
Седан, лифтбэк и универсал Granta стали дороже на 20 тысяч рублей, а седан и лифтбек в спортивных версиях — на 25 тысяч рублей.
Туда же ушли и «Нивы». Вариант «Тревел» — дороже на 31 или 45 тысяч, в зависимости от модели.
Также о себе дали знать и кредиты. В Тюмени спрос на них вырос на 30%. Причем спрос берут их как раз на авто, ипотека сейчас еще более неподъемная. Хотя и в этом случае могут быть определенные проблемы, поскольку наценка здесь не менее жесткая, чем на тех же ипотеках.
Но если от такого никто не получает пользы, тогда зачем? Сложно сказать, но эксперты сходятся во мнении, что какой-то смысл в этом есть, хотя черным по белому власти о нем и не говорят.
Возможно, истинной целью является попытка контроля импорта иностранных автомобилей с одновременным увеличением поступлений в бюджет в условиях экономической нестабильности, — рассказал «Новым известиям» Юрий Митин, Управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита».
Ну и, выгода для государства очевидна. Когда за утильсбор приходится доплачивать по 700 тысяч, а в РФ продается по 700 тысяч машин, деньги это немалые. Если в 2025 году продажи останутся на прежнем уровне, то бюджет получит дополнительно почти 200 млрд рублей.
Но ситуация уже дала свои плоды. Например, многие начали скупать машины уже сейчас, даже если не собирались этого делать, ведь дешевле уже вряд ли будет.