Все для туристов, а нам? Тюменцы недовольны ростом цен на термальных источниках

Тюменская область с каждым годом наращивает турпоток. Так по итогам прошлого года, в регионе побывало 3,4 миллиона гостей. Вместе с тем растут и цены в местных термальных источниках. Местные жители помнят, что еще в 2020 году, когда Тюмень только-только объявили «термальной столицей России», отдохнуть в нынешних местах стечения туристов можно было примерно за 500 рублей. Сейчас же цены подскочили почти в два раза, а к праздникам они взлетают еще выше. Тюменцы негодуют — ведь из-за потока туристов термы стали менее доступными, а скидок для местных жителей нет.