Все для туристов, а нам? Тюменцы недовольны ростом цен на термальных источниках

Posted 18 сентября, 05:09
Published 18 сентября, 05:09
Modified 18 сентября, 05:11
Updated 18 сентября, 05:11
Тюменская область с каждым годом наращивает турпоток. Так по итогам прошлого года, в регионе побывало 3,4 миллиона гостей. Вместе с тем растут и цены в местных термальных источниках. Местные жители помнят, что еще в 2020 году, когда Тюмень только-только объявили «термальной столицей России», отдохнуть в нынешних местах стечения туристов можно было примерно за 500 рублей. Сейчас же цены подскочили почти в два раза, а к праздникам они взлетают еще выше. Тюменцы негодуют — ведь из-за потока туристов термы стали менее доступными, а скидок для местных жителей нет.
Например, в 2020-м году искупаться в источнике с минеральной водой на базе «Тайга» можно было за 500 рублей без ограничений по времени. Сейчас же вход стоит уже 1000 рублей и предусматривает лишь 3 часа отдыха, а позже оплачивать придется поминутно.
Отдых в аквапарке «ЛетоЛето» в 2020 году обходился взрослому в 1500 рублей без ограничения по времени. Сейчас же стоимость отдыха в рабочий день составляет 2100 рублей. А если отдохнуть захочется, например, в новогодние праздники, то цена может взлететь до 4100 рублей.
«При увеличении турпотока закономерно растут цены. Причем в особенно популярных регионах доходит и до кратного удорожания продуктов, как, например в Калининграде, где за последний сезон они подорожали на 10%. Так как внутренний туризм сейчас особенно популярен, цены растут везде, куда едут путешественники, Тюмень не стала исключением. И чем активнее туризм будет развиваться, тем выше будут цены», — объяснила представительница турфирмы Мария Толмачева.
Она также отметила, что в некоторых субъектах проблема отчасти решается туристическим сбором — надбавкой к цене для гостей города. Однако он не так велик. В Санкт-Петербурге он составляет 100 рублей. В Тюменской области тоже хотели внедрить такой формат, но позже от него отказались. Хотя туристы могли платить на 68 рублей больше, чем местные.
Вопрос о скидках или других вариантах снижения цен для местных задавали и губернатору Тюменской области Александру Моору. Однако он заявил, что в сфере туризма должен быть свободный рынок, а госурегулирование применимо лишь в чувствительных сферах.
«Что касается вопроса урегулирования цен на турпродукты, нужно смотреть на цикл системно. Предприниматели, инвесторы вкладывают деньги в создание, развитие этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в возврате этих средств, чтобы окупить проект. Для них повышение цен — это хорошо. При этом возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет их думать о расширении, вложении средств в развитие инфраструктуры, как минимум — в поддержании в хорошем виде», — ответил губернатор.
Моор также отметил, что при попытках госурегулирования собственники источников могут потерять интерес к развитию своих объектов и постройке новых. А потому, как сказал губернатор, в сфере туризма должен быть свободный рынок: есть услуга, есть цена. Хочешь — покупаешь, не хочешь — нет.
С учетом того, что в сезоны праздников и отпусков в Тюмени стягиваются северяне и туристы, цены будут расти и дальше, что пугает тюменцев. Горожане просят сделать им скидки на посещение термальных источников и аквапарка.
«Мы трудимся на благо города. Работаем на наши компании, платим налоги. Так почему мы должны платить за все столько же, сколько приезжие? Рекламируют Тюмень так, что местные постоянно отдыхают в своих термах. Но там сейчас преимущественно туристы. Горожанам места уже нет, видимо», — пожаловался тюменец Николай Сиваков.
Однако практика предоставления скидок для местных жителей еще в России не используется. А потому, как говорит экономист Ирина Меняйлова, проблему можно решить только туристическим сбором.
«Но опять же он существенно цены не изменит. Но позволит немного регулировать поднятие цен в периоды наплыва туристов. Действительно, рост цен на товары и услуги первой необходимости — повод для вмешательства властей. Однако в сфере развлечений вряд ли будет применяться такая практика», — рассказал специалист.
А потому, скорее всего, скидок для тюменцев не будет. А потому наслаждаться местными термами придется в периоды затишья у туристов и в будние дни — так дешевле.