Водители уволятся, а цены взлетят? Что будет в Тюмени с такси после 1 сентября?

Однако кратный рост цен прогнозировали специалисты и в прошлом году, так как в сентябре 2023 года также вступили в силу новые условия для таксистов, обязующие включать ТС и водителей в реестры и ужесточающие условия, позволяющие работать в такси. Как отмечает экономист Ирина Меняйлова, эти факторы особо не сказались на ценообразовании, а потому и в сентябре 2024 года цены вырастут, но по иным причинам.