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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Тюмени изменятся условия для работы такси с 1 сентября.

Водители уволятся, а цены взлетят? Что будет в Тюмени с такси после 1 сентября?

21 августа 2024, 06:36
Фото: 1MI
В Тюмени изменятся условия для работы такси с 1 сентября.

В Тюмени изменятся условия для работы такси с 1 сентября

Нововведения, которые вступят в силу 1 сентября, по словам ряда экспертов, могут значительно повлиять на стоимость такси и численность водителей. Стоит ли ждать роста цен на 25-50% и почему пассажирам новые обязанности таксистов пойдут на пользу?

Что изменится с 1 сентября?

Уже принят закон, предусматривающий введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Теперь водители должны будут иметь не только полис ОСАГО, но и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках — ОСГОП.

«Это стандартный полис, например, для перевозок в общественном транспорте. Он необходим дял организации безопасности пассажира и оказания ему помощи при чрезвычайной ситуации», — поясняет страховой агент Юлия Пуртова.

Для тюменских таксистов покупка полиса окажется не особо дорогой, по расчетам специалиста, полис будет стоить около 2-4 тысяч рублей. К тому же у водителей будет 3 месяца (60 суток) для оформления страхования с момента вступления закон в силу. А значит наказания за отсутствие указанного полиса будут назначать только с ноября.

С учетом того, что сейчас полисов ОСАГО нет и у половины таксистов, некоторые специалисты говорят о том, что с сентября стоит ждать повального роста цен, ведь водители и сервисы будут пытаться компенсировать затраты, а некоторые водители якобы вовсе могут не выйти на работу, что кратно повысит спрос, а значит и цены.

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Ждать ли роста цен?

Однако кратный рост цен прогнозировали специалисты и в прошлом году, так как в сентябре 2023 года также вступили в силу новые условия для таксистов, обязующие включать ТС и водителей в реестры и ужесточающие условия, позволяющие работать в такси. Как отмечает экономист Ирина Меняйлова, эти факторы особо не сказались на ценообразовании, а потому и в сентябре 2024 года цены вырастут, но по иным причинам.

«В сентябре всегда подскакивают цены на перевозки на фоне роста спроса. Студенты снова ездят в университеты, дети в школы, на кружки и так далее. А обязанность оформления полиса существенно на ценах не скажется, это не такая существенная сумма», — считает специалист.

К тому же, как отмечает тюменский таксист Рустам Баженов, слухи о том, что из-за нововведений водители массово не выйдут на работу, мало общего имеют с реальностью. В пользу водителей играет срок в 60 дней, данный для оформления полиса. К тому же есть среди водителей и любители рискнуть.

«У нас некоторые катаются без страховки. ну, до первых штрафов. Поэтому на полгода процесс массового страхования растянется. Но что-то я не слышал, чтобы водители из-за оформления документы на 3-4 тысячи решили сменить профессию», — иронично отмечает водитель.

А потому готовиться к росту цен стоит, ведь с 1 сентября начинается сезон повышенного спроса. По оценке специалистов, стоимость поездок может вырасти на 10-15%, как и происходит каждый год. Но обязанность по оформлению страхового полиса на ценах вряд ли скажется.

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Плюсы для пассажиров

Если для водителей новый закон обернется обязательной работой со страховой компанией, то пассажиры в этом случае остаются в выигрыше. мало того, что цены из-за полисов ОСАГОП существенно не изменятся, но и они также обеспечат возмещение ущерба в случае возникновение чрезвычайной ситуации.

«Причем компенсация предусматривается даже в том случае, если в происшествии виноват сторонний водитель, а не тот, с которым вы ехали. Получить выплату можно не только при получении травм, но и при порче имущества», — указывает страховой агент.

так при возникновении чрезвычайной ситуации, пассажир может получить до 2 025 000 рублей, если был нанесен вред жизни, до 2 000 000 рублей, если причинен вред здоровью и до 23 000 рублей при порче имущества.

Причем подать заявление о возмещении вреда можно даже по прошествии длительного времени. Для ситуаций, касающихся жизни и здоровья, выплата осуществляется бессрочно, а при проблемах с имуществом — в течение 3 лет.

Однако важно при возникновения непредвиденной ситуации запросить у перевозчика документ, фиксирующий обстоятельства произошедшего. Также аналогичную бумагу можно получить и у Госавтоинспекции или скорой помощи, если эти службы были вызваны к месту происшествия.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в августе 2024 года заработные предложения для вахтовиков Тюмени увеличились, медианная зарплата выросла на 24% — до 149 тысяч рублей.

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