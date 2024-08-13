Потратят миллиарды рублей: реализация инвестпроекта «Жемчужина Сибири» выросла в цене

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
«Концепция кластера уже подготовлена. Предварительная оценка по низкоуровневой финансовой нагрузке составляет 45 миллиардов рублей, но мы уже сейчас прогнозируем, что стоимость реализации объекта будет больше», — подчеркнула Трофимова.
По ее словам, до конца этого власти региона планируют провести проектные изыскания по данному проекту. Работа над предпроектной документацией будет проведена в 2025 году. По планам первая очередь реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера «Жемчужина Сибири» будет завершена в 2027 году, полностью проект будет сдан в эксплуатацию до 2035 года, пишет Правда УрФО.
Напомним, о планах по преобразованию центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в туристско-рекреационный кластер заявил в июне этого года сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. По его словам, на территории центра планируют построить двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр.