Потратят миллиарды рублей: реализация инвестпроекта «Жемчужина Сибири» выросла в цене

По ее словам, до конца этого власти региона планируют провести проектные изыскания по данному проекту. Работа над предпроектной документацией будет проведена в 2025 году. По планам первая очередь реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера «Жемчужина Сибири» будет завершена в 2027 году, полностью проект будет сдан в эксплуатацию до 2035 года, пишет Правда УрФО.