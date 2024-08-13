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В Тюменской области построят термальный курорт за 45 млрд рублей

Потратят миллиарды рублей: реализация инвестпроекта «Жемчужина Сибири» выросла в цене

13 августа 2024, 07:47
Фото: 2 ГИС

В Тюменской области построят термальный курорт за 45 млрд рублей

На строительство туристско-рекреационного кластера на территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет потрачено более 45 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
«Концепция кластера уже подготовлена. Предварительная оценка по низкоуровневой финансовой нагрузке составляет 45 миллиардов рублей, но мы уже сейчас прогнозируем, что стоимость реализации объекта будет больше», — подчеркнула Трофимова.

По ее словам, до конца этого власти региона планируют провести проектные изыскания по данному проекту. Работа над предпроектной документацией будет проведена в 2025 году. По планам первая очередь реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера «Жемчужина Сибири» будет завершена в 2027 году, полностью проект будет сдан в эксплуатацию до 2035 года, пишет Правда УрФО.

Напомним, о планах по преобразованию центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в туристско-рекреационный кластер заявил в июне этого года сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. По его словам, на территории центра планируют построить двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр.

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