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Posted 16 сентября, 10:15

Published 16 сентября, 10:15

Modified 16 сентября, 10:17

Updated 16 сентября, 10:17

Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемниками.

Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемниками

16 сентября 2024, 10:15
Фото: 1MI
Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемниками.
Тюменцы обращают внимание на то, что в закрытых Telegram-каналах авторы угроз совершения терактов в школах, садиках и ТРЦ Тюмени начали рекламировать свои услуги. За невысокую стоимость преступники готовы повторить произошедшее.

Telegram-каналы, напугавшие тюменцев угрозами о расправе над местными школьниками, начали публиковать цены на свои услуги. В «прейскуранте» 17 городов России, среди них и Тюмень. Преступники за скромную плату якобы готовы предоставить личные данные человека или эвакуировать здание. Плату якобы принимают через криптовалютный кошелек. Течение по организации подобных преступлений называют «сваттингом».

Рассылка с рекламой услуг «сваттеров».Рассылка с рекламой услуг «сваттеров».
Фото: nashgorod.ru. Рассылка с рекламой услуг «сваттеров».
«Похоже на деяния предприимчивых школьников. В последние 3-5 лет часто молодые ребята, знающие, как скрываться в интернете, таким образом зарабатывают на жизнь. Не исключено, что и в этом случае произошедшее было чем-то заказным. Однако в практике бывали случаи, когда заказ был совершен другим школьником, но иногда выявляли виновников из других стран», — рассказал «Нашему городу» юрист и бывший оперативник Григорий Ковалев.

Специалист напоминает, что за «сваттинг» организатора могут осудить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Виновнику будет грозить не только срок, но и крупный штраф. Тюменцы уже направили ряд обращений с жалобами в Telegram, чтобы добиться блокировки каналов, занимающихся незаконной деятельностью.

«Наш город» направил запрос в правоохранительные органы Тюменской области, чтобы узнать о результатах проверки, проводимой по факту распространения угроз совершения терактов.

На занятия пришли всего 4 ученика: тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за угроз
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за распространяемых угроз.

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