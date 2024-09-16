Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемниками.

Posted 16 сентября, 10:15
Published 16 сентября, 10:15
Modified 16 сентября, 10:17
Updated 16 сентября, 10:17
Telegram-каналы, напугавшие тюменцев угрозами о расправе над местными школьниками, начали публиковать цены на свои услуги. В «прейскуранте» 17 городов России, среди них и Тюмень. Преступники за скромную плату якобы готовы предоставить личные данные человека или эвакуировать здание. Плату якобы принимают через криптовалютный кошелек. Течение по организации подобных преступлений называют «сваттингом».
«Похоже на деяния предприимчивых школьников. В последние 3-5 лет часто молодые ребята, знающие, как скрываться в интернете, таким образом зарабатывают на жизнь. Не исключено, что и в этом случае произошедшее было чем-то заказным. Однако в практике бывали случаи, когда заказ был совершен другим школьником, но иногда выявляли виновников из других стран», — рассказал «Нашему городу» юрист и бывший оперативник Григорий Ковалев.
Специалист напоминает, что за «сваттинг» организатора могут осудить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Виновнику будет грозить не только срок, но и крупный штраф. Тюменцы уже направили ряд обращений с жалобами в Telegram, чтобы добиться блокировки каналов, занимающихся незаконной деятельностью.
«Наш город» направил запрос в правоохранительные органы Тюменской области, чтобы узнать о результатах проверки, проводимой по факту распространения угроз совершения терактов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за распространяемых угроз.