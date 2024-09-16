Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемниками.

Специалист напоминает, что за «сваттинг» организатора могут осудить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Виновнику будет грозить не только срок, но и крупный штраф. Тюменцы уже направили ряд обращений с жалобами в Telegram, чтобы добиться блокировки каналов, занимающихся незаконной деятельностью.