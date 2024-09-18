При штурме Красногоровки погиб 35-летний тоболяк, который ушел на СВО мстить за брата

Posted 18 сентября, 10:31
Published 18 сентября, 10:31
Modified 18 сентября, 11:07
Updated 18 сентября, 11:07
Стало известно о гибели жителя Тобольска Алексея Доропеева. Мужчина весной отправился в зону СВО вслед за братом. Ранее в зону боевых действий уехал Максим Доропеев, он погиб в ходе военной операции под Артëмовском Донецкой народной республики. С ним в Тобольске простились 18-го мая.
«Братское сердце перестало биться — мне тебя не хватает! Ты прости, малой, что не сберёг тебя. Я знаю, что ты видел во мне „авторитета“, теперь „авторитет“ для меня — ты. Мужественные поступки делают нас людьми. Ты сделал свой выбор. Да откроются перед тобой двери „Вальхалы““, — написал в социальных сетях Алексей после смерти брата.
После трагедии мужчина также решил направиться в зону боевых действий. Как рассказал «Нашему городу» лучший друг Алексея Павел Тарасов, он и раньше хотел поехать на СВО, но возникали трагические обстоятельства. Сначала мужчина потерял маму, а потом и брата.
«Он ранее планировал ехать раньше, но череда событий не дала ему этого сделать. Сначала смерть матери, следом Максим… Алексей был человеком слова, компанейский парень, в любой компании был зажигалкой. Родился он в городе Тобольске, учился в 18-й школе, работал электромонтажником, был бригадиром», — рассказал друг Доропеева.
Но перед тем, как отправиться в зону СВО, в жизни Алексея произошло и радостное событие — он женился на своей возлюбленной Елене. Бракосочетание прошло в Тобольском ЗАГСе.
Алексей Доропеев был одним из участников штурма города Красногоровка, располагающегося в Донецком направлении. Этот объект считается важным логистическим узлом обороны украинской армии. Бои за территорию продолжались несколько месяцев. Но 10 сентября Министерство обороны РФ сообщило об освобождении города. К огромному сожалению, Алексей до этого дня не дожил. Он погиб в ходе выполнения боевой задачи 24 июня.
«Добрый, порядочный по жизни. Ответственный по жизни воин. Весь Тобольск с тобой. Ты, братишка, и духом силен. И правда останется твоих слов на наших устах», — вспоминает об Алексее Доропееве его друг Александр Поташенко.
Товарищи и другие бойцы СВО отмечают, что борьба за Красногоровку была непростой, за ее ходом следили с замиранием сердца. Военные отмечают, что бойцы на этих территориях отличились отвагой и смелостью.
«Все, кто там был на протяжении всего этого времени, настоящие герои. Их чести и смелости можно только позавидовать. Вечная память героям», — говорит один из бойцов.
Известие о гибели Алексея шокировало тоболяков. Братьев Доропеевых в городе знали многие, и не все еще отошли после прощания с Максимом.
«Даже не верится, сначала Макс, потом мама, теперь ты… Как же так, за короткий срок ушли», — пишет тоболячка Елена Можегова-Москунова.
Тоболяки вспоминают, как Алексей заступался за тех, кому нужна была помощь, как твердо держал свое слово и каким добрым было его сердце. С супругой Еленой у Алексея детей не было. Как говорят друзья мужчины, они просто не успели.
«До сих пор новость о твоей смерти кажется нелепой ошибкой! Невозможно это осознать! Мое сердце разбито этим известием. Ты был таким добрым, внимательным человеком, и все, кто тебя знал, будут очень скучать по тебе. Братишка, ты один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречала. Ты ушел так рано, но оставил после себя только приятные воспоминания. Я никогда тебя не забуду. В моем сердце ты останешься молодым, сильным, полным жизни человеком. Про таких широких душой людей говорят: „Как много нашего ушло с тобой! Как много твоего осталось с нами“! Я буду помнить тебя, братюня, вечно и буду молиться за Вас с Максимом! Пока мы живы, мы будем хранить светлую память о Вас! Вы воистину Герои, Воины!», — пишет тоболячка.
Сообщается, что прощание с Алексеем Доропеевым и отпевание состоится 20 сентября в 11:30 на Алемасовском кладбище Тобольска.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 32-летний военнослужащий из Ялуторовска, младший сержант Никита Алиев погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания в селе Новгородское.