Эвакуированный в Тюмень украинец рассказал о жизни в Артемовске в начале СВО

Posted 16 сентября, 14:11
Published 16 сентября, 14:11
Modified 16 сентября, 14:13
Updated 16 сентября, 14:13
Как рассказал житель Украины порталу 72.ru он жил в городе с семьей — отчимом, братом и сестрами в одном городе. После начала обстрелов и объявления военного положения Андрей переехал к родственникам, думая, что так будет безопасней.
Работал Андрей в охране, снимал квартиру еще до начала боевых действий. Узнал о том, что началась СВО после разговора коллег. Но в городе оставался, даже когда прилетел первый снаряд.
После начала боев на улицах город покинули его брат и мать. Хотя до этого вся семья жила вместе в одном доме. Туда Андрей переехал после того, как артиллерия ударила по многоэтажке. С тех пор жила семья на гуманитарной помощи. Но и ее доставать стало сложно из-за боев.
С отчимом он оставался в городе до последнего, их из-под обстрелов вывели военнослужащие. Дом к тому времени был разнесен до основания. Семья пыталась заработать в городе Юрьев-Польский, затем в Москве, но в конце концов осела в Тюмени. Здесь житель Артемовска пока что живет в гостинице. За это время Андрей получил российский паспорт и планирует устроиться в полицию. Но в первую очередь — пытается получить жилье, которое им якобы не положено.
При этом с родственниками отношения поддерживать не получается. В частности, с сестрами. Они перестали выходить на связь, когда узнали, что Андрей теперь гражданин РФ. Сами же переехали в украинские города.
Ранее сообщалось о том, что несколько тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию.