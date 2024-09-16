Эвакуированный в Тюмень украинец рассказал о жизни в Артемовске в начале СВО

С отчимом он оставался в городе до последнего, их из-под обстрелов вывели военнослужащие. Дом к тому времени был разнесен до основания. Семья пыталась заработать в городе Юрьев-Польский, затем в Москве, но в конце концов осела в Тюмени. Здесь житель Артемовска пока что живет в гостинице. За это время Андрей получил российский паспорт и планирует устроиться в полицию. Но в первую очередь — пытается получить жилье, которое им якобы не положено.