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Posted 16 сентября, 14:11

Published 16 сентября, 14:11

Modified 16 сентября, 14:13

Updated 16 сентября, 14:13

Эвакуированный в Тюмень украинец рассказал о жизни в Артемовске в начале СВО

Эвакуированный в Тюмень украинец рассказал о жизни в Артемовске в начале СВО

16 сентября 2024, 14:11
Фото: 1MI
Эвакуированный в Тюмень украинец Андрей Бойко рассказал о том, как жил под обстрелами в Артемовске вместе с отчимом. Вывели их из зоны боев только военнослужащие.

Как рассказал житель Украины порталу 72.ru он жил в городе с семьей — отчимом, братом и сестрами в одном городе. После начала обстрелов и объявления военного положения Андрей переехал к родственникам, думая, что так будет безопасней.

Работал Андрей в охране, снимал квартиру еще до начала боевых действий. Узнал о том, что началась СВО после разговора коллег. Но в городе оставался, даже когда прилетел первый снаряд.

Фото: Изображение Midjourney
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После начала боев на улицах город покинули его брат и мать. Хотя до этого вся семья жила вместе в одном доме. Туда Андрей переехал после того, как артиллерия ударила по многоэтажке. С тех пор жила семья на гуманитарной помощи. Но и ее доставать стало сложно из-за боев.

С отчимом он оставался в городе до последнего, их из-под обстрелов вывели военнослужащие. Дом к тому времени был разнесен до основания. Семья пыталась заработать в городе Юрьев-Польский, затем в Москве, но в конце концов осела в Тюмени. Здесь житель Артемовска пока что живет в гостинице. За это время Андрей получил российский паспорт и планирует устроиться в полицию. Но в первую очередь — пытается получить жилье, которое им якобы не положено.

Фото: Изображение Midjourney

При этом с родственниками отношения поддерживать не получается. В частности, с сестрами. Они перестали выходить на связь, когда узнали, что Андрей теперь гражданин РФ. Сами же переехали в украинские города.

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