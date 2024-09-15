Строил космодром и моногоспитали: в зоне СВО погиб 32-летний ялуторовчанин

С первых дней объявления мобилизации, Никита Алиев, не раздумывая, отправился в военкомат, чтобы встать на защиту своей страны. В ходе спецоперации проявил себя как многогранный воин: был сапером, санинструктором, штурмовиком, командиром отряда, заместителем замполита, участвовал в создании фортификационной системы обороны Суровикина в Запорожье.