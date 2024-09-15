nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 04:45

Published 15 сентября, 04:45

Modified 15 сентября, 04:47

Updated 15 сентября, 04:47

В зоне СВО погиб младший сержант из Тюменской области

Строил космодром и моногоспитали: в зоне СВО погиб 32-летний ялуторовчанин

15 сентября 2024, 04:45
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб младший сержант из Тюменской области

Сюжет
Бойцы СВО
32-летний военнослужащий из Ялуторовска, младший сержант Никита Алиев погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания в селе Новгородское (Нью Йорк Бахмутовского района) 5 августа 2024 года.

Ялуторовчанин за свою жизнь успел сделать немало добрых дел — принимал участие в строительстве космодрома «Восточный», моногоспиталей для больных COVID-19 в Хабаровском крае, домов в Санкт-Петербурге.

С первых дней объявления мобилизации, Никита Алиев, не раздумывая, отправился в военкомат, чтобы встать на защиту своей страны. В ходе спецоперации проявил себя как многогранный воин: был сапером, санинструктором, штурмовиком, командиром отряда, заместителем замполита, участвовал в создании фортификационной системы обороны Суровикина в Запорожье.

Фото: Администрация Ялуторовска.

Также занимался агитационной и мобилизационной работой, гуманитарной помощью, координировал взаимодействие с волонтерами, собирая необходимое оборудование, вещи и медикаменты для своих товарищей.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ялуторовчанин был награжден медалями «За разминирование», «За отвагу». В настоящее время представлен к Государственной награде «Орден Мужества» (посмертно), сообщили в администрации Ялуторовска.

Церемония прощания и похороны Никиты Алиева состоятся во вторник, 17 сентября, в Сретенском соборе города Ялуторовска.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 31-летний военный из Тобольска Виталий Зольников. Похороны бойца состоялись в конце этой недели.

Читайте также:
Сам не понял, как это получилось: в Тюмени у набережной произошло ДТП с перевертышемВ Тюменской области сегодня к ночи похолодает до 0Дамбы в Тюменской области отремонтируют до лета 2025 года
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военные травмы#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Ялуторовский район#Военные действия#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь
Популярное