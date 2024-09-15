Строил космодром и моногоспитали: в зоне СВО погиб 32-летний ялуторовчанин

Posted 15 сентября, 04:45
Published 15 сентября, 04:45
Modified 15 сентября, 04:47
Updated 15 сентября, 04:47
Ялуторовчанин за свою жизнь успел сделать немало добрых дел — принимал участие в строительстве космодрома «Восточный», моногоспиталей для больных COVID-19 в Хабаровском крае, домов в Санкт-Петербурге.
С первых дней объявления мобилизации, Никита Алиев, не раздумывая, отправился в военкомат, чтобы встать на защиту своей страны. В ходе спецоперации проявил себя как многогранный воин: был сапером, санинструктором, штурмовиком, командиром отряда, заместителем замполита, участвовал в создании фортификационной системы обороны Суровикина в Запорожье.
Также занимался агитационной и мобилизационной работой, гуманитарной помощью, координировал взаимодействие с волонтерами, собирая необходимое оборудование, вещи и медикаменты для своих товарищей.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ялуторовчанин был награжден медалями «За разминирование», «За отвагу». В настоящее время представлен к Государственной награде «Орден Мужества» (посмертно), сообщили в администрации Ялуторовска.
Церемония прощания и похороны Никиты Алиева состоятся во вторник, 17 сентября, в Сретенском соборе города Ялуторовска.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 31-летний военный из Тобольска Виталий Зольников. Похороны бойца состоялись в конце этой недели.