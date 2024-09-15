Сам не понял, как это получилось: в Тюмени у набережной произошло ДТП с перевертышем

В Тюмени в районе набережной произошло ДТП с перевертышем

Сюжет ДТП

Ночная поездка по Тюмени завершилась в субботу ночью для одного из автовладельцев дорожно-транспортным происшествием. Около полуночи в районе городской набережной на крышу перевернулась иномарка. Фотографии опубликовали тюменцы в социальных сетях