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Posted 15 сентября, 03:56

Published 15 сентября, 03:56

Modified 15 сентября, 03:58

Updated 15 сентября, 03:58

В Тюмени в районе набережной произошло ДТП с перевертышем

Сам не понял, как это получилось: в Тюмени у набережной произошло ДТП с перевертышем

15 сентября 2024, 03:56
Фото: 1MI

В Тюмени в районе набережной произошло ДТП с перевертышем

Сюжет
ДТП
Ночная поездка по Тюмени завершилась в субботу ночью для одного из автовладельцев дорожно-транспортным происшествием. Около полуночи в районе городской набережной на крышу перевернулась иномарка. Фотографии опубликовали тюменцы в социальных сетях
«Все живы, мимо проходили в этот момент. На водителе ни царапины», — сообщили очевидцы.
Фото: ЧС Тюмень.

В Госавтоинспекции по Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили информацию о произошедшей аварии.

«Пострадавших нет, водитель трезвый. Сообщил, что сам не понял, как все получилось, скорость была не очень большая», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб 55-летний водитель, гражданин Узбекистана. Трагедия случилась на 178-м километре автодороги.

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