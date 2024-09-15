Сам не понял, как это получилось: в Тюмени у набережной произошло ДТП с перевертышем

Posted 15 сентября, 03:56
Published 15 сентября, 03:56
Modified 15 сентября, 03:58
Updated 15 сентября, 03:58
«Все живы, мимо проходили в этот момент. На водителе ни царапины», — сообщили очевидцы.
В Госавтоинспекции по Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили информацию о произошедшей аварии.
«Пострадавших нет, водитель трезвый. Сообщил, что сам не понял, как все получилось, скорость была не очень большая», — рассказали в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб 55-летний водитель, гражданин Узбекистана. Трагедия случилась на 178-м километре автодороги.