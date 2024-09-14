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Posted 14 сентября, 12:06

Published 14 сентября, 12:06

Modified 14 сентября, 12:08

Updated 14 сентября, 12:08

В Тюменской области к лету 2025 года отремонтируют гидротехнические сооружения

Дамбы в Тюменской области отремонтируют до лета 2025 года

14 сентября 2024, 12:06
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюменской области к лету 2025 года отремонтируют гидротехнические сооружения

Сюжет
Паводок в Тюменской области в 2024 году
Гидротехнические сооружения в Ишимском районе, пострадавшие во время паводка 2024 года, отремонтируют к следующему лету. Все работы будут проведены в течение осенне-зимнего периода. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Нагрузка на защитные сооружения в этом году была колоссальной. Гребни дамб приходилось наращивать, а высокий уровень воды держался нетипично долго. В итоге часть гидротехнических сооружений нуждается в ремонте. И это принципиально важная задача. Если мы не подготовим гидротехнические сооружения, а паводок в 2025 году повторится такой же высокий как и в этом году, то надежность гидротехнических сооружений будет под большим вопросом. Мы этого не допустим», — подчеркнул Моор.

И добавил, что также специалистам предстоит переустроить дамбы в районе СНТ «Приишимский», «Смородинка» и «Надежда», а также отремонтировать размытые большой водой дороги в нескольких населенных пунктах Ишимского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют поднять на два метра уровень федеральной трассы Тюмень — Омск. Данная мера требуется для защиты автодороги от половодья.

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