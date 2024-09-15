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Posted 15 сентября, 03:17

Published 15 сентября, 03:17

Modified 15 сентября, 03:19

Updated 15 сентября, 03:19

В Тюменской области сегодня к ночи похолодает до 0

В Тюменской области сегодня к ночи похолодает до 0

15 сентября 2024, 03:17
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в воскресенье, 15 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем максимальная температура воздуха составит +16…+21, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, местами до -5. Ночью вероятны туманы. Скорость ветра составит 6-11 м/с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 15 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем температура воздуха составит +12…+19, в ночные часы похолодает до +3…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:08, закат в 18:57, продолжительность дня 12 часов 49 минут.

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В Тобольске 15 сентября синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +13…+17, в вечернее время суток ожидается понижение температуры воздуха до +0…+7. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:57, закат в 18:47, продолжительность дня 12 часов 50 минут.

В Ишиме 15 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в дневные часы. Утром и днем термометры покажут +12…+17, в вечернее время суток похолодает до +1….+8. Скорость ветра составит 5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:54, закат в 18:40, продолжительность дня 12 часов 46 минут.

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