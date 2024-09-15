В Тюменской области сегодня к ночи похолодает до 0

Posted 15 сентября, 03:17
Published 15 сентября, 03:17
Modified 15 сентября, 03:19
Updated 15 сентября, 03:19
В Тюмени 15 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем температура воздуха составит +12…+19, в ночные часы похолодает до +3…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:08, закат в 18:57, продолжительность дня 12 часов 49 минут.
В Тобольске 15 сентября синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +13…+17, в вечернее время суток ожидается понижение температуры воздуха до +0…+7. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:57, закат в 18:47, продолжительность дня 12 часов 50 минут.
В Ишиме 15 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в дневные часы. Утром и днем термометры покажут +12…+17, в вечернее время суток похолодает до +1….+8. Скорость ветра составит 5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:54, закат в 18:40, продолжительность дня 12 часов 46 минут.