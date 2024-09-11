«Огромная утрата». 31-летний тоболяк погиб на фронте в зоне СВО

Posted 11 сентября, 11:06
Published 11 сентября, 11:06
Modified 11 сентября, 11:08
Updated 11 сентября, 11:08
Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», Виталий Зольников исполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Жизнь бойца спецоперации Виталия Зольникова оборвалась, когда ему был 31 год, рассказали знакомые семьи.
Тоболяки скорбят о погибшем земляке.
— Соболезнования родным. Огромная утрата, — написала Валентина Телегина.
— Вечная память тебе, солдат — оставила комментарий Татьяна.
По имеющейся информации, прощание с солдатом состоится завтра, 12 сентября, с 11 до 12 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны бойца специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.
Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса».