nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 11:06

Published 11 сентября, 11:06

Modified 11 сентября, 11:08

Updated 11 сентября, 11:08

«Огромная утрата». 31-летний тоболяк погиб на фронте в зоне СВО

«Огромная утрата». 31-летний тоболяк погиб на фронте в зоне СВО

11 сентября 2024, 11:06
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
В Тобольске Тюменской области простятся с бойцом специальной военной операции. Виталий Зольников погиб в возрасте 31 года.

Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», Виталий Зольников исполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Фото: Типичный Тобольск.

Жизнь бойца спецоперации Виталия Зольникова оборвалась, когда ему был 31 год, рассказали знакомые семьи.

Тоболяки скорбят о погибшем земляке.

— Соболезнования родным. Огромная утрата, — написала Валентина Телегина.
— Вечная память тебе, солдат — оставила комментарий Татьяна.

По имеющейся информации, прощание с солдатом состоится завтра, 12 сентября, с 11 до 12 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны бойца специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.

Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне СВО погиб 19-летний боец из Тюмени. Он выпускник клуба «Алые Паруса».

Читайте также:
В Тюменской области грузовик съехал в кювет, скрываясь от полицейских. ВИДЕО29-летний водитель из Тюмени погиб на СВОТройное поражение. Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бойцы СВО
Подпишитесь
Популярное