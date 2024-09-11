«Огромная утрата». 31-летний тоболяк погиб на фронте в зоне СВО

По имеющейся информации, прощание с солдатом состоится завтра, 12 сентября, с 11 до 12 часов. Траурная церемония пройдет по адресу: микрорайон 3Б, «Траурный зал». Похороны бойца специальной военной операции пройдут на Алемасовском кладбище.