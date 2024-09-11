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Posted 11 сентября, 10:52

Published 11 сентября, 10:52

Modified 11 сентября, 10:54

Updated 11 сентября, 10:54

В Тюменской области грузовик съехал в кювет, скрываясь от полицейских. ВИДЕО

В Тюменской области грузовик съехал в кювет, скрываясь от полицейских. ВИДЕО

11 сентября 2024, 10:52
Фото: 1MI
В Ишиме Тюменской области водитель грузовика пытался скрыться от дорожных полицейских и съехал в кювет. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Ишиме Тюменской области. Водитель фуры хотел скрыться от полицейских, но угодил в кювет. До погони он выпивал с товарищами в местном кафе, уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Автоинспекторы попытались остановить грузовик «Шахман», на котором поехал один из водителей, но он не остановился, вскоре грузовик съехал в кювет, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве добавили, что 30-летний водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения

Остальных водителей задержали на следующий день. Один из них уже ранее был лишен за нетрезвую езду. Известно, что все мужчины перегоняли большегрузы из Читы в Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что авария с участием пассажирского автобуса и бензовоза произошла накануне на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате ДТП пострадали пять человек.

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