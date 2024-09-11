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Posted 11 сентября, 10:49

Published 11 сентября, 10:49

Modified 11 сентября, 10:51

Updated 11 сентября, 10:51

29-летний водитель из Тюмени погиб на СВО

29-летний водитель из Тюмени погиб на СВО

11 сентября 2024, 10:49
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. Боец Никита Бурлаченко погиб в возрасте 29 лет на фронте, сообщает администрация Белоярского района Югры.

Никита Бурлаченко родился в многодетной семье. Он окончил среднюю общеобразовательную школу №3 города Белоярский в Югре.

Молодой человек окончил Белоярский политехнический колледж, став автомехаником. После трудился водителем в Унитарном муниципальном предприятии «Городской центр торговли». В Тюмень Никита переехал в 2018 году. Он продолжил трудовую деятельность водителем в строительной фирме.

О парне вспоминали как об ответственном и трудолюбивом человеке.

Весной этого года Никита отправился на фронт, заключив контракт о прохождении военной службы. Он погиб в зоне специальной военной операции в возрасте 29 лет.

Фото: Администрация Белоярского района.
— О Боже, Никита, царствие небесного тебе родителям и бабушке душевных сил чтобы пережить эту утрату, — написала знакомая семьи Татьяна Лаврентьева.
— Соболезнования родным и близким. Светлая память, — оставила комментарий Зинаида Агафонова.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, как была восстановлена справедливость в отношении участника СВО. Прокуратура восстановила порядок положенных выплат.

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