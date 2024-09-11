29-летний водитель из Тюмени погиб на СВО

Posted 11 сентября, 10:49
Published 11 сентября, 10:49
Modified 11 сентября, 10:51
Updated 11 сентября, 10:51
Никита Бурлаченко родился в многодетной семье. Он окончил среднюю общеобразовательную школу №3 города Белоярский в Югре.
Молодой человек окончил Белоярский политехнический колледж, став автомехаником. После трудился водителем в Унитарном муниципальном предприятии «Городской центр торговли». В Тюмень Никита переехал в 2018 году. Он продолжил трудовую деятельность водителем в строительной фирме.
О парне вспоминали как об ответственном и трудолюбивом человеке.
Весной этого года Никита отправился на фронт, заключив контракт о прохождении военной службы. Он погиб в зоне специальной военной операции в возрасте 29 лет.
— О Боже, Никита, царствие небесного тебе родителям и бабушке душевных сил чтобы пережить эту утрату, — написала знакомая семьи Татьяна Лаврентьева.
— Соболезнования родным и близким. Светлая память, — оставила комментарий Зинаида Агафонова.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как была восстановлена справедливость в отношении участника СВО. Прокуратура восстановила порядок положенных выплат.