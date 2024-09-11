29-летний водитель из Тюмени погиб на СВО

Молодой человек окончил Белоярский политехнический колледж, став автомехаником. После трудился водителем в Унитарном муниципальном предприятии «Городской центр торговли». В Тюмень Никита переехал в 2018 году. Он продолжил трудовую деятельность водителем в строительной фирме.