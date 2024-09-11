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Posted 11 сентября, 09:46

Published 11 сентября, 09:46

Modified 11 сентября, 09:48

Updated 11 сентября, 09:48

Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы.

Тройное поражение. Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы

11 сентября 2024, 09:46
Фото: 1MI
Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы.

Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы

Сюжет
Коронавирус
В регионе растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Как говорят специалисты, начинается сезон повышенной циркуляции вирусов, некоторые из которых могут привести к возникновению осложнений.

Тюменцев болезни атакуют со всех трех фронтов — ОРВИ, гриппа и коронавируса. По каждой из категорий отмечается рост заболеваемости. Как отмечает врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова современные вирусы могут привести к серьезным осложнениям.

«Сейчас намного чаще встречаются нетипичные случаи осложнений. Никуда не ушли пневмония и бронхит. В некоторых случаях вирус „отдает“ в сердечно-сосудистую систему и может вызывать поражения центральной нервной системы», — рассказала врач.

Причем в ближайшее время пациентов может стать еще больше, по словам врача-инфекциониста ОКБ №2 Ирины Зайцевой, рост численность заболевших можно связать с повышением циркуляции вирусов, а также сезонным понижением иммунитета на фоне гиповитаминоза, переменчивостью погоды и переохлаждением.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту.

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