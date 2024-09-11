Тройное поражение. Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы

Posted 11 сентября, 09:46
Published 11 сентября, 09:46
Modified 11 сентября, 09:48
Updated 11 сентября, 09:48
Тюменцев болезни атакуют со всех трех фронтов — ОРВИ, гриппа и коронавируса. По каждой из категорий отмечается рост заболеваемости. Как отмечает врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова современные вирусы могут привести к серьезным осложнениям.
«Сейчас намного чаще встречаются нетипичные случаи осложнений. Никуда не ушли пневмония и бронхит. В некоторых случаях вирус „отдает“ в сердечно-сосудистую систему и может вызывать поражения центральной нервной системы», — рассказала врач.
Причем в ближайшее время пациентов может стать еще больше, по словам врача-инфекциониста ОКБ №2 Ирины Зайцевой, рост численность заболевших можно связать с повышением циркуляции вирусов, а также сезонным понижением иммунитета на фоне гиповитаминоза, переменчивостью погоды и переохлаждением.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту.