Тройное поражение. Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы

Причем в ближайшее время пациентов может стать еще больше, по словам врача-инфекциониста ОКБ №2 Ирины Зайцевой, рост численность заболевших можно связать с повышением циркуляции вирусов, а также сезонным понижением иммунитета на фоне гиповитаминоза, переменчивостью погоды и переохлаждением.